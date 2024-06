Em maio de 2023, a confirmação de que a influenza aviária (H5N1) circulava em território nacional oficializava uma verdadeira corrida contra o tempo. A estratégia era aplicar ações de combate o quanto antes, evitando que o vírus identificado em aves silvestres se espalhasse para as produções de aves comerciais. Um ano depois, as ações preventivas ainda se mostram efetivas, com a doença sob controle nas principais regiões produtores do país, entre elas o Rio Grande do Sul.