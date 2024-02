Cem por cento das propriedades que ficam em um raio de até 10 quilômetros de onde foi confirmado o novo foco de influenza aviária no Rio Grande do Sul receberão a visita de fiscais agropecuários nos próximos dias. A tarefa deles será verificar se existem animais com sintomas compatíveis com o da doença e reforçar as orientações de prevenção.