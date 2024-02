Há um componente novo no foco de influenza confirmado no município de Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo. O vírus segue longe das granjas comerciais – foi detectado em aves silvestres, conhecidas como maçarico –, mas se aproximou, em relação aos focos anteriores, de zonas importantes de produção, como o Vale do Taquari e a Serra. E faz o serviço oficial e as indústrias reforçarem o alerta para a importância das medidas de prevenção.