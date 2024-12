Mauro Andreazza é o novo presidente da CDL Caxias

O empresário caxiense Mauro Andreazza , 61 anos, foi eleito presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul. A posse será em 1º de janeiro de 2025. Nos últimos dois anos, o cargo foi comandado pelo farroupilhense Eduardo Colombo, de quem Andreazza era o primeiro vice-presidente. Junto com ele, também foi empossada a nova diretoria executiva que estará à frente da entidade no próximo biênio.

O grupo passa a liderar a maior entidade empresarial em número de associados do Rio Grande do Sul e a quinta do Brasil vinculada ao sistema CNDL, com 5,6 mil empresas associadas .

Para o próximo biênio, entre as bandeiras de defesa da entidade, que completou neste mês de dezembro 59 anos, estão ações definitivas para o fim do comércio ilegal de ambulantes, a cobrança para melhorias na limpeza, na segurança pública, no fluxo do trânsito e uma solução às pessoas em situação de rua. Também será promovida a aproximação com as entidades coirmãs CIC, Sindilojas e Sindigêneros, bem como com a prefeitura, para que possam estar alinhadas, planejadas e organizadas para que as iniciativas sejam percebidas e façam a diferença na comunidade.