Qual foi o corte de carne bovina que mais encareceu em 2024 e por quê

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Aperitivo apreciado pelos hermanos no churrasco, a entranha está mais "salgada". Em 2024, foi o corte bovino que mais encareceu. O Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (NESPro), da UFRGS, calcula uma variação acumulada no preço da proteína de 39% no ano. O preço médio do quilo fechou em R$ 43,20.

Em supermercados na capital gaúcha, há quem encontre o produto custando quase três vezes mais do que o valor praticado nos últimos 60 dias.

À coluna, o coordenador do NESPro, professor Júlio Barcellos, atribuiu essa alta a uma maior procura pelo corte:

— Há uma demanda quase que pontual, o que gerou um aumento no preço para consumidor. Vale dizer que todas as carnes subiram.

Considerando a carne bovina no geral, a alta foi de 23%, ainda segundo o NESPro.

O professor pondera, no entanto, um possível impacto no consumo da entranha:

— Esse corte não é feito em grande escala, mas em pequenas porções, como aperitivo, entrada. Mesmo com preços mais elevados, não trava o consumo. É como se fosse meio quilo de coração de frango, para comer na forma picada.

A entranha no cardápio dos gaúchos

Inicialmente, a entranha era considerada um corte "muito barato", por ser um músculo de pouca aceitação no Estado. É a parte de dentro da costela do animal, uma espécie de fraldinha do diafragma.

— Por influência dos hermanos (Uruguai e Argentina), o porto-alegrense começou a se familiarizar e aumentou a demanda, transformando (a entranha) numa iguaria — contextualiza Barcellos.

Diversos frigoríficos no Rio Grande do Sul, hoje, fazem esse corte. No entanto, a produção é pequena, porque vem de um músculo muito pequeno. Comparando com o frango, é como se fosse o coraçãozinho.