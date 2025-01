Agências FGTAS/Sine no Estado têm mais de 4,9 mil oportunidades de emprego em aberto nesta semana

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). XM4THX / stock.adobe.com

Um levantamento feito por Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 4.965 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

As agências FGTAS/Sine dos seguintes municípios foram afetadas pelas enchentes e estão atendendo nos endereços:

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Azenha

(Av. Carlos Barbosa, 618)

Quarta-feira (8), 10h

Auxiliar de limpeza — 2

Sexta-feira (10), 10h

Operador de telemarketing ativo e receptivo — 20



Agência FGTAS/Sine Zona Norte

(Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132)

Terça-feira (7), 13h

Auxiliar de limpeza em condomínio — 1

Agência FGTAS/Sine Novo Hamburgo

(Rua Tamandaré, 221)

Quinta-feira (9) e sexta-feira (10), 8h30min

Repositor — 25

Operador de caixa — 50

Açougueiro — 10



Agência FGTAS/Sine Montenegro

(Rua Olavo Bilac, 1.300)

Terça-feira (7), 9h

Auxiliar de produção — 10

Quarta-feira (8), 8h30min

Auxiliar de produção — 5

Quinta-feira (9), 9h

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de logística — 10



Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa

(Rua Carlos Barbosa, 209)

Quarta-feira (8), 13h30

Auxiliar de produção — 10

Sexta-feira (10), 8h15

Auxiliar de produção — 5

Auxiliar de inspeção — 5



Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul

(Av. Bento Gonçalves, 1.901)

Terça-feira (7), 9h

Assistente administrativo (jovem aprendiz) — 15



Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves

(Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira (7), 8h

Agente de inspeção (qualidade) — 20

Auxiliar de produção — 20

Embalador — 20

Quarta-feira (8), 8h

Auxiliar de linha de produção — 20

Agente de inspeção (qualidade) — 20

Embalador — 20

Quinta-feira (9), 8h

Fiscal de loja —

Atendente de loja — 6

Sexta-feira (10), 8h

Fiscal de loja — 1

Atendente de loja — 6





Agência FGTAS/Sine Garibaldi

(Rua Buarque de Macedo, 3.562)

Terça-feira (7), 8h30min

Auxiliar de produção — 5

Trabalhador de avicultura de postura — 5

Operador de incubadora — 3

Quarta-feira (8), 8h30min

Auxiliar de produção — 10

10h

Inspetor de qualidade — 10

Quinta-feira (9), 8h

Auxiliar de produção (3 turnos) — 10

10h

Auxiliar de produção — 6



Agência FGTAS/Sine Carazinho

(Av. Flores da Cunha, 1.673)

Terça-feira (7), 8h

Auxiliar de produção — 30

Quarta-feira (8), 13h30min

Auxiliar de linha de produção — 108

Quinta-feira (9), 9h

VAGAS TEMPORÁRIAS - Auxiliar de limpeza para trabalhar na Expodireto (de 10 a 14 de março) — 90