A cidade conectada com as pessoas

Vivemos em uma era de conexões . Conexões que vão além do digital, envolvendo também o físico e o social. Seja qual for a sua rotina ou faixa etária, uma coisa é certa: precisamos nos conectar com o espaço que nos rodeia . Não falo apenas de interações em redes sociais ou redes de negócios, mas de algo mais profundo — a conexão com a cidade onde vivemos. Essa conexão é o primeiro passo para transformar Porto Alegre em um lugar melhor para todos nós.

A revitalização não pode ser uma intervenção isolada; ela precisa ser um processo contínuo e integrado. Reurbanizar é devolver dignidade a espaços que ficaram esquecidos. Ao revitalizar uma praça, por exemplo, garantimos mais segurança e conforto para a comunidade. Com estruturas adequadas, como acessibilidade, áreas verdes bem-cuidadas e comércios funcionando, as pessoas voltam a frequentar. Ao reocuparmos, criamos um círculo virtuoso, no qual o cuidado com a cidade é reforçado e a segurança melhora com o movimento constante.