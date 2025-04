Katy Perry no espaço: saiba como foi a missão da Blue Origin

Katy Perry participou da viagem por ser uma das artistas mais vendidas de todos os tempos. Blue Origin / YouTube / Reproducao

Nesta segunda-feira (14), Katy Perry e outras cinco mulheres viajaram ao espaço a bordo da nave New Shepard, da Blue Origin. A missão NS-31 foi a primeira tripulada exclusivamente por mulheres.

O lançamento ocorreu às 10h30min, em uma base da empresa de turismo espacial perto de Van Horn, no leste do Texas. A cápsula ultrapassou a Linha de Kárman, limite de 100 quilômetros de altitude que marca convencionalmente o início do espaço.

Em pouco mais de dez minutos de viagem, o foguete atingiu uma velocidade superior a 3.700 km/h.

Como foi o voo

O foguete atingiu a marca da Linha de Kárman por volta de 3min25s de viagem, oficialmente entrando no espaço. A separação entre a cápsula e o propulsor aconteceu alguns minutos antes.

Foram cerca de quatro minutos de zero gravidade. Em seguida, o propulsor começou a descida, tocando o chão novamente por volta de 7min20s de viagem.

Os paraquedas da cápsula abriram 8min22s após o lançamento, o que desacelerou o foguete e garantiu uma descida sem tumultos. A nave tocou o chão oficialmente nos 10min21s.

Lauren Sánchez foi a primeira a sair da cápsula, seguida de Katy Perry, que beijou o chão. Em seguida, saíram Amanda Nguyen, Aisha Bowe, Gayle King e Kerianne Flynn.

Veja o lançamento:

O que disseram as novas astronautas

Com o voo, as seis mulheres a bordo são oficialmente astronautas. Nas entrevistas após o pouso, Gayle contou que Katy cantou What a Wonderful World, de Louis Armstrong, assim que o período de zero gravidade terminou.

— Nós pedimos para ela cantar Roar (sucesso de Katy Perry), mas ela disse que o momento não era sobre ela, e sim sobre o mundo — disse a jornalista.

— Eu já cantei essa música no passado, mas não tinha ideia de que algum dia eu poderia cantá-la no espaço — completou Katy. — Não é sobre mim ou sobre cantar as minhas próprias músicas, é sobre uma energia coletiva, sobre nós, sobre abrir caminho para as próximas mulheres nesse mundo maravilhoso que vemos. Tudo isso é para o benefício da Terra.

Homenagem à filha

Familiares da cantora acompanharam o lançamento, entre eles o marido, Orlando Bloom, a filha, Daisy, a mãe e a irmã. Em homenagem à filha, Katy levou uma margarida consigo para o espaço (o nome Daisy significa margarida em inglês).

— Margaridas são flores comuns, mas elas crescem em quaisquer condições, elas são resilientes, poderosas e fortes. Essa experiência só perde para ser mãe — disse a cantora.

Katy também detalhou o que sentiu durante os dez minutos de voo.

— Eu me sinto muito conectada ao amor. Acredito que essa experiência me mostrou que nunca sabemos quanto amor temos dentro de nós, quanto podemos dar e receber.

Katy ainda garantiu novidades para os fãs:

— Com certeza, 100% eu vou escrever uma música.

Quem acompanhou Katy Perry na missão NS-31

Além da cantora, outras cinco mulheres viajaram ao espaço:

Aisha Bowe : engenheira aeroespacial e ex-cientista da NASA

: engenheira aeroespacial e ex-cientista da NASA Kerianne Flynn : produtora audiovisual

: produtora audiovisual Gayle King : jornalista e âncora da CBS

: jornalista e âncora da CBS Amanda Nguyen : pesquisadora em bioastronáutica

: pesquisadora em bioastronáutica Lauren Sánchez: ex-jornalista, filantropa e noiva de Jeff Bezos

Esse será o primeiro voo espacial a ser totalmente composto por mulheres. Blue Origin / Reprodução

A viagem de apenas foi um marco na participação feminina na exploração espacial. Valentina Tereshkova, cosmonauta russa, foi a primeira mulher a viajar para o espaço, em 1963. Desde então, nunca existiu uma tripulação exclusivamente feminina.

Quem acompanhou o lançamento?

Personalidades mundialmente conhecidas estavam no Texas acompanhando o lançamento da nave New Shepard. Kris Jenner e Khloe Kardashian marcaram presença torcendo para a amiga Lauren Sánchez.

Oprah Winfrey chegou ao local de lançamento vestindo amarelo, cor que representa raios de Sol, segundo a apresentadora. Ela estava acompanhando a amiga há mais de 50 anos, Gayle King.