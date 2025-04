Uma aposta arriscada

Por Daniel Randon, presidente da Randoncorp e presidente do Conselho Superior do Transforma RS

Em resposta, especialistas defendem, além do controle fiscal para conter a inflação, a reindustrialização , ressaltando a necessidade de revitalizar a produção interna com tarifas comerciais e regulamentações recíprocas e câmbio livre.

O tarifaço de Trump deu início a uma nova ordem econômica com impacto nas relações de troca entre os países. O Brasil foi um dos menos afetados, o que não deixa de preocupar, mas não significa que tenhamos que entrar numa guerra que não é nossa. Não temos fôlego para retaliações com o maior mercado consumidor do planeta. É prudente ficarmos fora do radar de Washington. Como exportador, prefiro evitar bravatas. Diplomaticamente, vamos olhar mais além e aproveitar as janelas de oportunidades abertas.