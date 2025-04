Três carros do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência.

Um incêndio destruiu uma residência no bairro Jardim Carvalho, na zona leste de Porto Alegre. Os bombeiros foram acionados por volta das 22h10min desta segunda-feira (14) na avenida Antônio de Carvalho.

De acordo com a equipe que atendeu o chamado, o fogo foi causado por uma vela acesa. Houve perda total na residência de madeira, que ficava aos fundos do terreno. Outra casa localizada no mesmo pátio não foi atingida. Não houve feridos.