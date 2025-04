Firs, 64 anos representando a vida judaica no RS

Por Rafael Korman, vice-Presidente de Relações Comunitárias da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs)

Celebrando 64 anos de história, a Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs) resplandece como um farol de união para a comunidade judaica gaúcha. Em tempos sombrios , em que o antissemitismo se alastra e o senso de pertencimento se esvai, a Firs emerge como um pilar de esperança e identidade, oferecendo um espaço seguro para a expressão cultural e religiosa.

Assim como Israel oferece um lar e um propósito unificador para judeus ao redor do mundo, como explorado no recém-lançado livro O Gênio de Israel, de Dan Senor e Saul Singer, a Firs cumpre um papel vital para os judeus no Rio Grande do Sul. A obra destaca como a personalidade “geniosa” de Israel, apesar de seus desafios geopolíticos e sociais, faz de lá um dos lugares mais felizes do mundo, impulsionado por uma sociedade vibrante, inovadora e resiliente, que valoriza a intergeracionalidade e o senso de comunidade, oferecendo suporte emocional e social, combatendo o isolamento e promovendo o bem-estar.