Tempos curtos de angústias longas

Por Tarso Genro, advogado e ex-governador do Rio Grande do Sul

Neste momento em que Donald Trump aplica o seu tarifaço , a revista semanal The Economist, em seu mais recente editorial, traz a significativa chamada “Ruination Day”, advertência editorial que poderia ser muito comum lá nos anos 1930. Era a época dos blocos em preparação, para a futura guerra fria depois da derrota do nazismo, época em que os protecionismos no comércio exterior eram tão comuns, como talvez retornem no curto, violento e dramático sécul 21.

Curto e dramático porque está aberto um ciclo de “tempos curtos”. Nestes, a decadência da “globalização das vantagens” aparece sobretudo nas economias capitalistas dominantes. E estas podem fazer o jogo que quiserem, com as regras impositivas que lhes aprouverem porque emitem a quantia de moeda que decidirem. E escolhem as vítimas do seu protecionismo de acordo com seus interesses imediatos, que podem logo mudar, segundo seus próximos e breves objetivos.