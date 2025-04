Kings League Brasil: times de Neymar e Kelvin Oliveira seguem com 100% de aproveitamento; confira os resultados

Os jogos desta segunda-feira (14) tiveram como destaque as vitórias da Furia , time de Neymar , e da G3X , que tem Kelvin Oliveira e Gaules como capitães. Dentre os 10 times da competição, ambos são os únicos com 100% de aproveitamento.

Também nesta rodada, o time de Ludmilla , o Real Elite, foi derrotado pelo Funkbol, de MC Hariel , que conquistou a primeira vitória no campeonato.

Confira os resultados da 4ª rodada

Próxima rodada da Kings League Brasil

21/4

O que é a Kings League Brasil

A competição, que foi criada pelo ex-jogador Piqué , tem o também ex-atleta Kaká como presidente no Brasil e movimenta as redes sociais desde o seu início, em 29 de março.

Entre as atrações da competição, que mescla regras diferentes do futebol, como a inserção de cartas que podem alterar o andamento da partida, a Kings League Brasil chama atenção pelo envolvimento de celebridades nos times. São os casos do jogador Neymar e da cantora Ludmilla.