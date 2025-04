Dilema no Inter: poupar alguns titulares pensando no Gre-Nal ou ir com força máxima contra o Palmeiras?

Treinador colorado deixou cinco titulares de fora no fim de semana. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Começou a semana Gre-Nal. O clássico é apenas pela quinta rodada do Brasileirão, mas sempre tem um peso que reverbera no futuro. Antes de enfrentar o Grêmio no sábado (19), o Inter encara o Palmeiras, na quarta-feira (16).

O técnico Roger Machado adotou a estratégia de pensar jogo a jogo a montagem do time. Minutagem, exames e autoconhecimento do atleta são utilizados como ferramentas para ajudar na escolha de quem será titular.

No empate em 1 a 1 com o Fortaleza, no domingo (13), cinco titulares firam de fora da partida. Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick sequer viajaram. Bernabei passou a partida toda no banco de reservas. Valencia entrou no segundo tempo.

"Força máxima contra o Palmeiras"

A medida serve para dar tempo para o quinteto de jogadores encher um pouco mais "o tanque", como diz o técnico colorado. A tendência seria o retorno de todos ao time. Mas surge um pequeno dilema com o Gre-Nal logo na sequência. O duelo contra o maior rival poderia fazer com que alguns atletas também descansasse para ter força máxima no fim de semana.

Entretanto, no quadro inicial do Brasileirão, Inter e Palmeiras são postulantes ao título. Por tanto, é um confronto direto. Pontos que podem ser o diferencial lá na frente da disputa, enquanto o Grêmio ainda não engrenou e vive turbulência com o trabalho de Gustavo Quinteros.

— Força máxima contra o Palmeiras, pois é o adversário mais forte da semana e é concorrente direto na briga pelo título. O Grêmio, além de não brigar pelo título, tem um time inferior — enfatiza Vaguinha, comentarista identificado do Grupo RBS.

Colombiano não deve estar à disposição

A tendência é utilização dos cinco nomes que ficaram fora contra o Fortaleza. Um titular que pode ser ausência é Carbonero. O atacante colombiano sentiu um problema muscular e dificilmente terá condições de jogo. Bruno Tabata e Vitinho brigam disputam a posição.

A dúvida maior é em torno dos nomes que atuaram na capital cearense e estão em uma longa sequência de jogos. Nesse sentido, Aguirre, presente em todas as partidas do ano, seria um nome a ser preservado. Vitão é outro que tem um alto volume de confrontos consecutivos.

— Não há como pensar em preservar quem não esteja prestes a se machucar. O Inter tem time correndo certo, qualidade dos encaixados. Roger Machado não vai descuidar de escalar todos os titulares em condição plena na quarta-feira em nome do sábado — avalia Maurício Saraiva, comentarista do Grupo RBS.

Victor Gabriel ainda é dúvida. O zagueiro se recupera de lesão muscular. O mais provável é que ele esteja à disposição no Gre-Nal.