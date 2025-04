Servidores qualificados para a reconstrução do RS

Por Danielle Calazans, secretária estadual de Planejamento, Governança e Gestão

Reconstruir o Rio Grande do Sul com inteligência, resiliência e visão de futuro é a prioridade absoluta do governo Eduardo Leite diante dos eventos climáticos sem precedentes registrados em 2024. Para garantir que essa missão se concretize de forma eficaz, o Estado acelerou a implementação de um projeto estratégico: a reestruturação das carreiras dos servidores públicos.

Em construção desde 2023, a proposta tornou as carreiras do Poder Executivo mais atrativas, valorizando os profissionais que transformam políticas públicas em ações concretas. Sua aprovação pela Assembleia Legislativa, em julho de 2024, marcou um processo pautado pelo diálogo amplo e pela escuta ativa de todas as categorias envolvidas — uma conquista construída em parceria com os parlamentares e com o funcionalismo.

Sob a liderança da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, o projeto já apresenta resultados expressivos. . A mobilização foi histórica: 86,2 mil interessados, mais de 56 mil inscrições homologadas e cerca de 10 mil aprovados após criteriosa análise curricular.

Um dos marcos foi a abertura do processo seletivo para a contratação de mais de 2 mil servidores temporários, distribuídos em 58 especialidades diferentes

Essa ação integra as diretrizes do Plano Rio Grande, que articula a resposta emergencial à catástrofe climática com ações estruturantes de médio e longo prazo. Ao lado das contratações temporárias, o governo também convocou os analistas aprovados no mais recente concurso público, reforçando o quadro permanente e garantindo a continuidade das políticas de valorização e qualificação.

Essas iniciativas traduzem o compromisso do Estado com uma gestão pública moderna, eficiente e preparada para os desafios do presente e do futuro. Com planejamento responsável, servidores qualificados e foco em resultados, o governo trabalha incansavelmente para entregar à população gaúcha serviços cada vez mais alinhados às suas necessidades.