Após saída de Renê, Inter prepara três alternativas no grupo para a reserva de Bernabei

Victor Gabriel, 20 anos, pode ser opção a Bernabei na lateral. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

O Inter busca um novo lateral-esquerdo para repor a saída de Renê, que está encaminhado com o Fluminense. Porém, enquanto o reforço não chega, o técnico Roger Machado prepara no grupo atual três alternativas para a reserva do titular Alexander Bernabei, que já tem a permanência encaminhada após a direção colorada chegar a um acordo com o Celtic-ING para a compra dos direitos do atleta.

O ficha 1 é o zagueiro Victor Gabriel, 20 anos, que atua emprestado pelo Sport até janeiro de 2024. Lateral esquerdo de origem, o atleta pode substituir Bernabei em caso de necessidade. Ao final do mês, a direção colorada deve exercer a opção de compra dos direitos do atleta.

Em paralelo, Roger promoveu agora no início da temporada 2025 o jovem lateral-esquerdo Pablo, 18 anos, que tem passagens pelas bases de Vasco e Cruzeiro e é elogiado pela qualidade na marcação.

Por fim, o lateral-direito argentino Braian Aguirre, 24 anos, contratado em 2024, já atuou no flanco esquerdo no Lanús e também pode ser aproveitado no lugar de Bernabei em caso de necessidade.

Contudo, o Inter segue no mercado em busca de uma contratação para o flanco esquerdo.