Nove séries brasileiras de comédia para assistir no Globoplay

A comédia é um dos pontos altos da produção audiovisual nacional. Seja com clássicas, como A Grande Família , ou mais recentes, como Vai Que Cola , essas séries conquistam públicos de diferentes gerações e contam com atuações de grandes atores brasileiros.

Fernanda Torres, premiada como melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro , por exemplo, participou de duas produções que se destacam pelo humor: Tapas e Beijos e Os Normais .

Confira uma lista completa de séries nacionais para para assistir e dar boas risadas. Todas estão disponíveis no GloboPlay .

Nove séries brasileiras de comédia

"Tapas e Beijos" (2011)

Além de Fernanda Torres e Andrea Beltrão, a série tem no elenco Vladimir Brichta, Fábio Assunção, Otávio Muller e Flávio Migliaccio.

Criada por Cláudio Paiva, a série foi exibida entre 2011 e 2015. Com Fernanda Torres e Andréa Beltrão, Tapas e Beijos acompanha Fátima e Sueli, amigas que trabalham em uma loja de aluguel de vestidos de noiva do Djalma, enquanto enfrentam as turbulências das próprias vidas amorosas.