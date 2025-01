"Round 6", "Cangaço Novo", "Stranger Things", "Wandinha" e "Ruptura" estão entre as atrações de 2025 na TV. Netflix/Amazon Prime Video/Apple TV+ / Divulgação

Os próximos 12 meses estarão recheados de produções que chegam às plataformas de streaming. E para os saudosistas, já é bom irem se preparando, pois o ano será marcado pelos encerramentos de jornadas épicas — inclusive, de uma turminha do barulho que apronta todas no Mundo Invertido.

Mas, se por um lado haverá despedidas, por outro, terá apresentações. Serão horas e horas de maratonas com títulos inéditos ao longo de 2025. Entre os que chamam atenção, está uma produção no universo de Game of Thrones, puxando mais para uma aventura de capa e espada.

Outro ponto interessante de dar uma olhada é nos retornos de sagas aclamadas. Entre elas, está a da Addams mais sombria da família, a da dupla que busca sobreviver em um mundo tomado por zumbis e, também, a do herói que é o defensor de Hell's Kitchen — e que, agora, está de casa nova.

Confira, abaixo, quais são as séries mais aguardadas para 2025:

Ruptura - 2ª temporada

Ainda neste mês, a aguardada segunda temporada de Ruptura chega ao Apple TV+. Foram praticamente três anos de espera para saber como Mark Scout (Adam Scott) e seus colegas da Lumen Industries vão conseguir desvendar os mistérios que a corporação esconde.

Na trama, profissionais de uma empresa passam por um procedimento cirúrgico que divide as suas mentes e memórias entre o ambiente de trabalho e a vida exterior.

Estreia: 17 de janeiro

17 de janeiro Onde assistir: Apple TV+

Assista ao trailer

Cobra Kai - 6ª temporada (parte 3)

Chegou a hora da despedida da série — na verdade, até passou um pouquinho do tempo, pois o enredo cansou. Com a última parte da produção, o público poderá conferir o encerramento do derivado de Karatê Kid, que trouxe de volta a histórica rivalidade entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) — ambos, porém, se unem contra os verdadeiros vilões que querem usar o esporte para fins pouco nobres.

Estreia: 13 de fevereiro

13 de fevereiro Onde assistir: Netflix

Assista ao trailer

The White Lotus - 3ª temporada

Mais um grupo de pessoas ricas chega ao famoso resort The White Lotus — desta vez, na filial da Tailândia. O terceiro ano da série antológica, que é recheada de humor ácido, conta com Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Walton Goggins, Carrie Coon, Jason Isaacs e Patrick Schwarzenegger no elenco.

Estreia: 16 de fevereiro

16 de fevereiro Onde assistir: Max

Assista ao trailer

Demolidor: Renascido

A série é um resgate da produção da Netflix, que teve três temporadas, entre 2015 e 2018. Agora, o herói está no Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês) — inclusive, já fez participações em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis (2022) e em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021).

O elenco de Demolidor também retorna para a nova empreitada, incluindo Charlie Cox como o protagonista, Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, Deborah Ann Woll como Karen Page, Elden Henson como Foggy Nelson e Jon Bernthal como Frank Castle, o Justiceiro.

Estreia: 4 de março

4 de março Onde assistir: Disney+

Veja a primeira imagem da nova temporada

Charlie Cox retorna como o herói em "Demolidor: Renascido", nova série do MCU. Marvel Television / Divulgação

Wandinha - 2ª temporada

"Ela é tão Wandinha": a personagem que caiu nas graças dos assinantes da Netflix está de volta — mesmo que depois de uma certa demora, visto que a primeira temporada foi ao ar em 2022.

Nestes novos episódios, o público acompanhará mais da Família Addams, com Gomez (Luis Guzmán), Mortícia (Catherine Zeta-Jones) e Pugsley/Feioso (Isaac Ordonez) sendo mais presentes na atração. A temporada ainda deverá se aprofundar mais no mundo sobrenatural.

Estreia: ainda sem data

ainda sem data Onde assistir: Netflix

Assista ao trailer

The Handmaid's Tale - 6ª temporada

Outra série que se alongou demais, mas que, finalmente, chegará ao seu desfecho — apesar dos rumores de que fosse ficar sem final. A produção, que é baseada na obra de Margaret Atwood, acompanha, em seus últimos episódios, June (Elisabeth Moss) indo atrás de um novo refúgio, após os refugiados no Canadá demonstrarem cada vez menos tolerância.

Moss, inclusive, comandará quatro episódios desta última temporada — os dois primeiros e os dois últimos — e promete um desfecho satisfatório.

Estreia: ainda sem data

ainda sem data Onde assistir: Disney+

Veja a primeira imagem da temporada

Elisabeth Moss vai dirigir quatro episódios na última temporada de "The Handmaid's Tale". Hulu/Disney+ / Divulgação

O Cavaleiro dos Sete Reinos

O novo derivado de Game of Thrones — depois de A Casa do Dragão — chega este ano na Max. A produção deixará de lado a grande escala apresentada nas séries anteriores baseadas no mundo de George R. R. Martin e será mais aventuresca, apresentando uma Westeros por um ponto de vista diferente.

Os episódios seguirão Sor Duncan (Peter Claffey), o Alto, um jovem cavaleiro corajoso e ingênuo, e seu escudeiro Egg, que é ninguém menos que o futuro rei Aegon V Targaryen (Finn Bennett).

Estreia: ainda sem data

ainda sem data Onde assistir: Max

Confira as primeiras imagens divulgadas

It - Bem-vindos à Derry

Novamente trazendo Bill Skarsgård como o palhaço Pennywise, o derivado do filme It - A Coisa transporta o público para os anos 1960, mostrando as origens da criatura maligna e explorando como ele começou a sua jornada contra as crianças da região. O diretor Andy Muschietti, responsável pelos dois filmes recentes de It, também comandará episódios da série.

Estreia: ainda sem data

ainda sem data Onde assistir: Max

Veja as primeiras imagens da série

Cangaço Novo - 2ª temporada

Uma das melhores séries nacionais a surgir nos últimos tempos, Cangaço Novo chegará com seus novos episódios ainda este ano, dando conclusão às pontas soltas que ficaram da primeira temporada. A sequência mostrará a luta pelo poder em Cratará ficando ainda mais intensa, com Ubaldo (Allan Souza Lima) no centro da ação, ao lado de sua irmã Dinorah (Alice Carvalho).

O novo ano contará com a adição do rapper Xamã no elenco, além de uma mudança importante na equipe: a saída do diretor Aly Muritiba, que deixou o projeto por conta da demora da renovação do projeto. Sérgio Machado e Fábio Mendonça assumem o comando.

Estreia: ainda sem data

ainda sem data Onde assistir: Amazon Prime Video

Suits: L.A.

O fenômeno Suits está de volta. A produção de TV, que ganhou uma enorme popularidade após estrear no streaming, terá um derivado ambientado em Los Angeles. Suits: L.A. terá Stephen Amell, o protagonista de Arrow, como protagonista.

Na trama, ele viverá um advogado que defende grandes negócios e figuras ricas, mas que se encontra em um estado crítico e isso o levará a adotar importantes mudanças. Gabriel Match, que viveu Harvey Specter em Suits original, voltará ao papel em um arco de três episódios.

Estreia: ainda sem data

ainda sem data Onde assistir: streaming indefinido no Brasil

Veja a primeira imagem da série

Stephen Amell será o protagonista de "Suits: L.A.". NBC / Divulgação

Os Outros - 3ª temporada

Apesar de ainda não haver confirmação, este deverá ser o último ano de Os Outros, que foi planejado para ser uma trilogia. A produção seguirá acompanhando a intolerância no Brasil e, neste possível último ano, os episódios deixarão de ter a cidade do Rio de Janeiro como palco principal e se passarão no Interior.

Estreia: ainda sem data

ainda sem data Onde assistir: Globoplay

Round 6 - 3ª temporada

O possível desfecho do fenômeno da Netflix deverá ser nesta terceira temporada. E, mesmo que não haja uma sinopse oficial, é seguro dizer que os novos episódios devem mostrar a continuação dos jogos na ilha, com os participantes restantes. E a dúvida que fica é se Gi-hun (Lee Jung-jae) se juntará aos outros jogadores ou se ficará preso, assumindo a posição de espectador.

Estreia: ainda sem data

ainda sem data Onde assistir: Netflix

The Last of Us - 2ª temporada

A adaptação dos aclamados jogos de videogame retorna para seu segundo ano em 2025. Com os retornos de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey como Ellie, os novos episódios começarão a abordar os acontecimentos do segundo game — porém, uma terceira temporada da série (já confirmada) continuará com a história, devendo trazer o desfecho. E entre as caras novas, Abby (Kaitlyn Dever) deverá mexer com os espectadores — principalmente, os que não jogaram The Last of Us Part II.

Estreia: ainda sem data

ainda sem data Onde assistir: Max

Assista ao trailer

O Urso - 4ª temporada

Depois de um terceiro ano que ficou bem abaixo dos dois anteriores, a expectativa é que a nova temporada consiga elevar novamente a série. A trama segue acompanhando Carmy (Jeremy Allen White), um jovem chef do mundo da alta gastronomia que retorna para Chicago para administrar a problemática lanchonete de sua mais problemática ainda família – com o passar do tempo, ele transforma o lugar em um restaurante fino, mas o estresse só aumenta.

Estreia: ainda sem data

ainda sem data Onde assistir: Disney+

Stranger Things - 5ª temporada

Sim, Stranger Things ainda existe. E, sim, provavelmente o público precisará rever as temporadas anteriores para lembrar do que já aconteceu, pois a espera é sempre muito grande entre os episódios. O último ano foi 2022 e os atores, que eram crianças em 2016, quando a série começou, já são adultos. Mas, enfim, o quinto e último ano de Stranger Things deve trazer a batalha final dos protagonistas, liderados por Eleven (Millie Bobby Brown), contra o terrível Vecna (Jamie Campbell Bower).

Estreia: ainda sem data

ainda sem data Onde assistir: Netflix

Assista ao teaser