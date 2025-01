Homem-Aranha, Gen V e Superman são alguns dos lançamentos do ano. Marvel Studios / Prime Video / Marvel Studios / Warner / Prime Video / Marvel / Divulgação

Com lançamentos no cinema e streaming, as novidades nos universos de super-heróis chegam em diversos formatos em 2025: novas temporadas, séries e minisséries inéditas, animações e filmes live-action.

Neste ano, Marvel, DC e outros estúdios trarão novas histórias de alguns dos personagens mais icônicos dos quadrinhos, como Superman, Arlequina, Capitão América e Homem-Aranha. Novos favoritos do público, como os protagonistas de Gen V, também ganharão novos enredos.

Abaixo, confira os lançamentos de filmes e séries de super-heróis previstos para 2025.

"Arlequina" — 5ª temporada

A quinta temporada de "Arlequina" chega à plataforma Max em 2025. HBO Max / Divulgação

Na quinta temporada da animação Arlequina (2019), a anti-heroína retorna acompanhada de Hera Venenosa para viver novas desventuras em Gotham City e Metrópolis.

Data de lançamento: 16 de janeiro de 2025

16 de janeiro de 2025 Onde assistir: Max

"Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha" — 1ª temporada

A primeira temporada de "Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha" chega ao Disney+ em janeiro de 2025. Marvel Studios / Divulgação

No primeiro lançamento animado da Marvel em 2025, o estúdio adapta a história de origem do Homem-Aranha, narrando os primeiros anos de atuação de herói como protetor da vizinhança.

A produção não integra o Universo Cinematográfico da Marvel, e homenageia o estilo dos primeiros quadrinhos de Peter Parker.

Data de lançamento: 29 de janeiro de 2025

29 de janeiro de 2025 Onde assistir: Disney+

"Invencível" — 3ª temporada

A terceira temporada de "Invencível" chega ao Prime Video em fevereiro de 2025. Amazon Prime Video / Divulgação

Em uma nova fase e com novo uniforme, a terceira temporada da animação Invencível (2021) chega no streaming dando continuidade à história de Mark Grayson, o filho do super-herói mais poderoso do planeta.

Data de lançamento: 6 de fevereiro de 2025

6 de fevereiro de 2025 Onde assistir: Prime Video

"Capitão América: Admirável Mundo Novo"

"Capitão América: Admirável Mundo Novo" chega aos cinemas em fevereiro de 2025. Marvel Studios / Divulgação

Com Anthony Mackie como protagonista, Capitão América retorna em uma nova era do personagem. Após aceitar o posto que pertencia a Steve Rogers (Chris Evans), Sam Wilson, o antigo Falcão, agora assume o papel do herói nacional e deve enfrentar novas ameaças globais.

Data de lançamento: 13 de fevereiro de 2025

13 de fevereiro de 2025 Onde assistir: cinemas

"Demolidor: Renascido" — 1ª temporada

A primeira temporada de "Demolidor: Renascido" chega ao Disney+ em março de 2025. 20th Television / Marvel Studios / Divulgação

Em uma nova fase, Charlie Cox retorna ao papel de Matt Murdock, advogado que ficou cego na infância, após um acidente radioativo. Treinado para lutar como um guerreiro, o jurista trabalha com direito durante o dia e, a noite, é Demolidor, vigilante de Nova York.

Data de lançamento: 4 de março de 2025

4 de março de 2025 Onde assistir: Disney+

"Thunderbolts*"

"Thunderbolts*" chega aos cinemas em maio de 2025. Marvel / Divulgação

No papel de Yelena Belova, Florence Pugh retorna ao Universo Marvel como protagonista após aparições em Viúva Negra e Gavião Arqueiro (2021). No longa, ela se une a um grupo de anti-heróis para realizar missões para o governo dos Estados Unidos.

Data de lançamento: 2 de maio

2 de maio Onde assistir: cinemas

"Coração de Ferro" — 1ª temporada

A primeira temporada de "Coração de Ferro" chega aos cinemas em junho de 2024. Marvel Studios / Divulgação

Na série do Universo Cinematográfico Marvel, Dominique Thorne interpreta Riri Williams, uma jovem que cria armadura semelhante a do Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) após a morte do herói.

Data de lançamento: 24 de junho de 2025

24 de junho de 2025 Onde assistir: Disney+

"Superman: O Legado"

David Corenswet dará vida ao herói em "Superman: O Legado". Warner Bros. / Divulgação

Um dos filmes mais esperados de 2025, a produção inaugura uma nova fase dos heróis da DC, liderada por James Gunn. Além de CEO do estúdio, ele também dirige o filme, ao lado de Peter Safran. A produção introduz David Corenswet na pele do herói.

Data de lançamento: 10 de julho de 2025

10 de julho de 2025 Onde assistir: cinemas

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos"

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" chega aos cinemas em julho de 2025. Marvel Studios / 20th Century Studios / Disney / Divulgação

Com um novo elenco interpretando o grupo de astronautas que desenvolve poderes após uma tempestade de raios cósmicos, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos narra as origens dos heróis Mulher Invisível (Vanessa Kirby), Senhor Fantástico (Pedro Pascal), Tocha Humana (Joseph Quinn) e Coisa (Ebon Moss-Bachrach).

Data de lançamento: 25 de julho de 2025

25 de julho de 2025 Onde assistir: cinemas

"Marvel Zombies" — 1ª temporada

"Marvel Zombies" chega aos Disney+ em outubro de 2025. Marvel Studios / Divulgação

Em mais um lançamento animado, os heróis da Marvel se transformam em zumbis, iniciando um apocalipse global. Agora, os sobreviventes devem buscar uma cura e se proteger do vírus letal.

A minissérie terá quatro episódios, com dublagem de atores como Florence Pugh, Hailee Steinfeld e David Harbour.

Data de lançamento: 3 de outubro de 2025

3 de outubro de 2025 Onde assistir: Disney+

"Wonder Man" — 1ª temporada

A primeira temporada de "Wonder Man" chega ao Disney+ em 2025. Marvel Studios / Divulgação

Na minissérie dos estúdios Marvel, Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) é um dublê de Hollywood que descobre ter poderes extraordinários, como manipulação de energia iônica, força sobre-humana e fator de cura.

Data de lançamento: dezembro de 2025

dezembro de 2025 Onde assistir: Disney+

"Gen V" — 2ª temporada

A segunda temporada de "Gen V" chega ao Prime Video em 2025. Prime Video / Divulgação

Spin-off da série The Boys (2019), Gen V estreou em 2023 e acompanha um grupo de universitários com superpoderes. Eles buscam desmascarar um esquema de abusos e crimes da instituição onde estudam.

Data de lançamento: 2025, sem data definida

2025, sem data definida Onde assistir: Prime Video