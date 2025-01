O filme sobre o ladrão de banco que só queria tempo livre  

Daniel Elias interpreta Morán em "Os Delinquentes" (2023), filme escrito e dirigido por Rodrigo Moreno. MUBI / Divulgação

Nos últimos dias de dezembro, a plataforma Max acrescentou a seu menu o filme que a Argentina escolhera para tentar uma vaga no Oscar internacional de 2024: Os Delinquentes (Los Delincuentes, 2023), de Rodrigo Moreno, que competiu na mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes.

O título, que não chegou a entrar na lista dos 15 semifinalistas, não tem duas características comuns aos filmes argentinos que concorreram à estatueta dourada: não aborda a ditadura militar, como A História Oficial (1985), O Segredo dos seus Olhos (2009) e Argentina, 1985 (2022), nem traz no elenco Ricardo Darín, presente em O Filho da Noiva (2001), O Segredo dos seus Olhos, Relatos Selvagens (2014) e Argentina, 1985.

Este é o sétimo longa-metragem de Rodrigo Moreno, premiado nos festivais de Berlim e de Havana por O Guardião (El Custodio, 2006). O próprio diretor escreveu a trama que se desenrola por longas três horas. Essa duração revela-se inflada e desnecessária, um capricho pretensioso que é preenchido ora com o esticamento de cenas corriqueiras, ora com divagações e reiterações que pouco acrescentam ao desenvolvimento da história ou dos personagens. É uma pena, pois Os Delinquentes tem uma coleção de virtudes.

Cena de "Os Delinquentes", filme de Rodrigo Moreno. MUBI / Divulgação

A primeira hora é envolvente, inclusive por Moreno não ter pressa para retratar o cotidiano de Morán (interpretado por Daniel Elias), empregado que cuida do cofre de um banco em Buenos Aires. Cansado da monotonia e oprimido por constatar que, não raro, vivemos para trabalhar, ele resolve roubar cerca de US$ 600 mil. Morán não pretende gastar muito: só quer ter tempo livre. É "um homem bom, o problema é que está ficando velho", como dizem os versos de sua canção favorita (El Viejo) no disco de estreia da banda argentina de rock Pappo's Blues, lançado em 1971.

Seu planejamento é ao mesmo tempo metódico e surpreendente: Morán sabe que vai acabar sendo preso (foi flagrado pelas câmeras de segurança), então decide tornar cúmplice um colega que, na hora do roubo, precisou se ausentar para uma consulta médica. Trata-se do personagem encarnado por Estebán Bigliardi, Román — repare que o nome é um anagrama de Morán, assim como o de Norma (Margarita Molfino), que surgirá mais adiante, refletindo a liberdade, a sensibilidade e a harmonia com a natureza que faltam a ambos.

Estebán Bigliardi interpreta Roman em "Os Delinquentes", filme de Rodrigo Moreno. MUBI / Divulgação

O jogo de espelhamentos e interligações conta com outra boa sacada: o mesmo ator, Germán de Silva (o caseiro que, em Relatos Selvagens, uma família rica quer que assuma a culpa por um atropelamento), faz o papel tanto do patrão de Morán e Roman, Del Toro, quanto o de um chefe do crime, Garrincha. É como se um banqueiro e um ladrão fossem "a mesma pessoa", mas essa ideia acaba sendo pouco explorada.

Porém, também é um acerto de Os Delinquentes se concentrar na crise de consciência que atinge Roman a partir do momento em que é convencido (ou coagido) a guardar o dinheiro para Morán — resoluto em cumprir três anos e meio de pena na prisão, que parecem um nada perto dos mais 20 e poucos que eles teriam de trabalhar para ganhar essa grana. Roman só precisa ficar de bico calado enquanto o caso é investigado no banco — o que rende momentos dramáticos e também cômicos. Mas a bolsa lotada de dólares é como um veneno que corrói a alma — e aí Moreno, num aceno à cinefilia, leva seus personagens a assistirem a O Dinheiro (1983), o derradeiro filme do mestre francês Robert Bresson.

O filme argentino começa a tornar-se cansativo e previsível quando Roman conhece Norma. Ainda que pareça um desvio inesperado na trama, pode-se intuir os passos que levarão a outro conflito. Quando esse conflito é por fim explicitado, Os Delinquentes passa a se arrastar por quase mais uma hora até um epílogo que, felizmente, fica em aberto para o espectador.

