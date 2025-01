"Ilhados com a Sogra 2": Fernanda Souza com os Kashiura (Miguel e Celina, à esquerda), os Queiroz (Larissa e Dora, de amarelo), os Mendonça (Isabella e Patrícia, de verde), os Sousa (Ana Paula e Ioná, de roxo), os Araújo (Valdiceia e Henrique, de vermelho) e os Damaesceno (Jéssica e Rose). Netflix / Divulgação

A Netflix lança nesta quinta-feira (2) os quatro primeiros episódios da segunda temporada de Ilhados com a Sogra, que é o meu preferido entre os reality shows da plataforma de streaming — mais até do que Amor às Cegas, porque menos sujeito à dissimulação. Aliás, é um dos melhores programas já surgidos sobre as relações familiares da vida real.

Apresentado por Fernanda Souza, atriz revelada na novela Chiquititas e depois vista em Malhação, O Profeta e nos dois filmes Muita Calma Nessa Hora, Ilhados com a Sogra é uma criação brasileira. Como o título indica, consiste em confinar em uma ilha deserta genros, noras e suas respectivas sogras, para que superem rancores e rusgas, além das provas de uma competição que dá R$ 500 mil aos vencedores.

A pegadinha é que, antes de a disputa começar, os participantes não sabem que estão indo para esse programa. Na primeira temporada, em 2023, os seis casais anônimos acreditavam que seriam as únicas estrelas de um reality show em um cenário paradisíaco. Levaram um susto ao descobrir a "bagagem extra" — e, verdade seja dita, algumas sogras podem ser mesmo malas! Isolados em um bunker, os filhos e as filhas assistem a (quase) tudo com um misto de tensão, culpa e até vergonha.

Uma das provas da segunda temporada de "Ilhados com a Sogra", ambientada em praia de Alagoas. Netflix / Divulgação

Na segunda temporada, que se passa em uma praia de Alagoas e novamente oferece prêmio de meio milhão, a produção fingiu fazer a seleção para um programa de aventuras em família. O que Ilhados com a Sogra não deixa de ser, inclusive no campo físico, mas sobretudo no psicológico.

Entre as virtudes do programa, estão as provas que combinam o desafio de um jogo ou de uma corrida, por exemplo, ao conhecimento que genros e noras têm de suas sogras, ou vice-versa. Para alcançar os objetivos (o que inclui evitar o quarto Rústico ao fim de cada dia), a sintonia precisa se fazer acompanhar da confiança, da cooperação, da comunicação — a propósito, escuta se mostrará uma palavra-chave nesta temporada. Mas às vezes a competição acaba tornando as diferenças mais gritantes — literalmente.

Outro trunfo de Ilhados com a Sogra é o equilíbrio entre os bafafás — ora cômicos, ora constrangedores, ora consternadores — e as reconciliações. É possível que todos mirem principalmente o dinheiro, mas é inegável que a grande maioria dos participantes aproveita a competição para fazer uma espécie de terapia familiar.

A psicóloga Shenia Karlsson organiza dinâmicas em "Ilhados com a Sogra". Netflix / Divulgação

E isso acontece com supervisão de uma psicóloga, Shenia Karlsson. Sob seu estímulo, acontecem dinâmicas como a do espelho: sogra e genro ou nora devem se olhar cara a cara e falar sobre o quanto se reconhecem um no outro. Momentos assim emprestam profundidade e, não raro, pungência a Ilhados com a Sogra. Pode haver até catarse. E poderiam inspirar espectadores a fazerem o mesmo — se não de corpo presente, pelo menos no seu íntimo.

— Este é um projeto que preenche meu coração de orgulho e ocupa um lugar especial em minha trajetória profissional — comentou Shenia no material de divulgação. — A ideia de combinar uma competição pelo prêmio com a missão de cuidar das relações interpessoais é, sem dúvida, uma iniciativa audaciosa. Atuar como mediadora das famílias participantes é a oportunidade de me dedicar ao que mais amo, mergulhar nas histórias de vida que me cercam. Estar imersa nas narrativas dos participantes é eletrizante, especialmente ao perceber que poderei influenciar na mudança de trajetória que os ajude a encontrar equilíbrio e satisfação em suas relações.

Inevitavelmente, vamos escolher para quem torcer — a favor ou mesmo contra. Vou dar um leve spoiler sobre a nova temporada, que terá seus quatro episódios finais lançados no dia 9 de janeiro: ficaria feliz com a vitória de qualquer um dos três trios que chegaram à decisão.

As seis famílias de "Ilhados com a Sogra 2"

Família Araújo

A família Araújo é formada pela empresária Andressa, pelo assistente financeiro Henrique e por Valdiceia, mãe de Andressa. O casal vive um relacionamento aberto, algo que Valdiceia achava estranho no início, mas que hoje diz aceitar melhor. Após Henrique ir morar com Andressa, as duas acabaram se afastando. Quando Henrique percebeu que não iria conquistar a sogra, ele também se distanciou, e agora eles conversam apenas o básico.

Família Damasceno

A família Damasceno é formada pelo casal JEU (apelido de Jéssica) e Mateus, ambos empresários, e por Rose, mãe de Mateus. JEU e Rose se tornaram muito amigas enquanto Mateus morava fora do país, a ponto de se considerarem como mãe e filha. No entanto, após Rose descobrir que o casal não queria ter filhos e que Mateus havia optado por fazer uma vasectomia em segredo da mãe, a relação entre Rose e a nora nunca mais foi a mesma.

Família Kashiura

A família Kashiura é formada pelo casal Camila e Miguel (ela, estudante de Medicina, e ele, analista de dados) e por Celina, assistente administrativa e mãe de Camila. Após conversarem online por mais de um ano, Camila e Miguel se conheceram pessoalmente, se apaixonaram, e Miguel foi morar com a família da namorada — foi então que começaram os conflitos. Hoje, o casal já tem sua própria casa, e Celina se sente afastada da filha.

Família Mendonça

A família Mendonça é formada pelo casal de empresários Isabella e Raphael e pela corretora de imóveis Patrícia, mãe de Raphael. Após o casal ir morar com Patrícia enquanto seu apartamento passava por uma reforma, as discussões entre as duas se tornaram constantes, envolvendo assuntos domésticos, as prioridades de Isabella e a criação das filhas do casal. Por fim, o casal teve que sair da casa de Patrícia, e isso ainda é um tema sensível entre eles.

Família Queiroz

A família Queiroz é formada pela analista de eventos Larissa, pelo empresário André e por Dora, já aposentada e mãe de André. O casal tem quatro filhos, sendo o primeiro nascido enquanto os dois ainda eram apenas ficantes. O principal motivo do conflito é a criação das crianças, que passam grande parte do tempo com Dora enquanto os pais trabalham.

Família Sousa

A família Sousa é composta pelo casal de modelos Antony e Ana Paula e pela advogada e professora de dança Ioná, mãe de Antony. Ioná é bastante apegada a Antony, seu filho único. Em busca de independência, o casal ainda depende do apoio financeiro de Ioná, o que torna o relacionamento entre eles ainda mais complicado.

