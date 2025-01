Pessoa mais velha do mundo, freira gaúcha de 116 anos é colorada, fã de chocolate e bisneta de David Canabarro

Considerada a pessoa mais velha do mundo, a freira gaúcha Inah Canabarro Lucas, 116 anos, é colorada, gosta de doces (principalmente chocolate) e é bisneta do general David Canabarro, um dos líderes da Revolução Farroupilha.

O "título" de pessoa mais longeva do planeta é assegurado pelo LongeviQuest, grupo de pesquisadores referência no monitoramento e mapeamento de supercentenários pelo mundo

Em maio de 2023, a reportagem de GZH fez uma visita à religiosa. Era dia de comemoração na Casa de Acolhida Santo Henrique de Ossó, que fica junto à Casa Provincial Santa Teresa de Jesus, na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre. Religiosas que moram no local e funcionários prepararam balões, painel de parabéns e até um bolo cenográfico para a festa de aniversário de 115 anos de Inah.

Com um ar observador, a idosa chegou à sala principal em uma cadeira de rodas, perguntando quem estava lá. Não demorou muito, no entanto, para se soltar e até bater palmas ao avistar o bolo preparado para sua festa.

— Muito bonito, muito bonito! — exclamava, animada.

Irmã Inah nasceu em 27 de maio de 1908, em São Francisco de Assis. Em seu primeiro ano de vida, o Brasil completava 18 anos de República, na presidência de Afonso Pena. Já o Rio Grande do Sul era governado por Carlos Barbosa e o prefeito de Porto Alegre era José Montaury. A freira também é bisneta do general David Canabarro, um dos líderes na Revolução Farroupilha, guerra que se estendeu de 1835 a 1845.

— Ela é uma pessoa muito resignada, muito conformada, tudo está bom, para ela tudo serve, não é exigente. Ela sempre quer que todo mundo fique feliz em torno dela. É uma convivência muito boa — salienta a Irmã Lucia Ignez Bassotto, diretora da Casa Santo Enrique de Ossó.

Com a morte da a japonesa Tomiko Itooka em domingo (29), Irmã Inah passa a ser considerada a pessoa viva validada com mais idade no mundo pelo Gerontology Research Group (GRG).

Entre as freiras, Inah se tornou a mais velha do mundo depois da morte da francesa Lucile Randon, em janeiro de 2023, aos 118 anos.

Colorada de coração

Outra curiosidade da vida da religiosa está relacionada ao futebol. A irmã nasceu 11 meses antes da fundação do Internacional, seu clube do coração. No meio da conversa, não segurou a empolgação ao avistar uma das cuidadoras chegando com suas camisas do Inter, bandeira, almofada e a manta de pescoço com o distintivo do clube. Ela também não tira os dois bótons com o símbolo colorado da roupa e faz questão de fazer um pequeno "carinho" nos itens.

— É o time do povo. Do rico, do pobre. Do branco e do preto. De todo mundo. Gente muito boa. Eu gosto do vermelho e do branco. Que nosso Senhor abençoe todos os "internacionais" — disse a freira, enquanto segurava a camisa vermelha com seu nome e completava — O manto vermelho é bonito!

Leia Mais Supercentenários: saiba quem são e onde vivem as pessoas mais velhas do mundo

Irmã Inah faz parte da Companhia Santa Teresa de Jesus. Ao longo da vida, foi professora de Português, Ciências e Artes, lecionando na Capital, Santana do Livramento e no Rio de Janeiro. Em julho de 2022, aos 114 anos, recebeu o título de imortal da Academia Luso-brasileira de Letras do Rio Grande do Sul.

No mesmo ano, deu um susto nas companheiras. Em outubro, foi diagnosticada com covid-19, mas logo se recuperou, tornando-se uma das sobreviventes mais antigas da doença. A religiosa revelou, em 2023, que gosta mesmo é de um docinho após as refeições.

— Chocolate é uma coisinha muito boa. E doce de leite, bá! É uma maravilha! — comentou, dando risadas quando perguntada se esse seria o seu segredo.

— A lembrança que guardo com mais carinho é estar sempre acompanhada das pessoas amigas, conhecidas, benfeitoras, que me querem bem e eu também as quero. Um agradecimento sincero a todas as pessoas que estão me dando valor. E a bênção de Deus que é o principal. Acho que está tudo bom, graças a Deus.

Confira a história no quadro Repórter do Bem da Rádio Gaúcha