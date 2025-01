Indústrias do polo moveleiro de Bento Gonçalves exportaram mais de 56 milhões de dólares em 2024

O volume representa um crescimento de 11,7% no comparativo com o mesmo período de 2023.

De janeiro a novembro de 2024, as indústrias do polo moveleiro de Bento Gonçalves — formado pelos municípios de Bento, Pinto Bandeira, Monte Belo do Sul e Santa Tereza — exportaram 56,4 milhões de dólares. O volume representa um crescimento de 11,7% no comparativo com o mesmo período de 2023.