Valencia fecha oitavas da Copa do Rei com vitória sobre o Eldense

Diego López fez o segundo gol do Valencia.

O Valencia, que atualmente ocupa a penúltima posição do Campeonato Espanhol, ganhou fôlego sob o comando de seu novo treinador Carlos Corberán ao se classificar nesta terça-feira (7) para as oitavas de final da Copa do Rei, após vencer por 2 a 0 o Eldense, da segunda divisão.