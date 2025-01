"2024 está entre os mais desafiadores da história gaúcha", avalia presidente do CIC de Bento Gonçalves

Qual a avaliação de 2024? 2024 está, sem dúvida, entre os mais desafiadores da história gaúcha, visto a ocorrência da maior catástrofe climática que atingiu o Estado. Em que pese essa grande adversidade, o RS teve um desempenho econômico surpreendente: o PIB estadual cresceu 5,4% no primeiro semestre, ou seja, com desempenho superior ao registrado no cenário nacional, destacando-se a agropecuária (+37,6%), serviços (+2,7%) e um modesto avanço na indústria (+0,2%), conforme dados do Observatório da Indústria do RS. Esse panorama evidencia duas palavras que muito definem o ano para os gaúchos: resiliência e superação. Foi graças à força das pessoas, à solidariedade coletiva, sua capacidade de cooperação mútua e disposição para recomeçar e continuar trabalhando que o Estado conseguiu emergir de um cenário extremamente caótico. O CIC-BG tem a convicção de ter contribuído com esse movimento, sobretudo por conta de duas iniciativas que se destacam no contexto de 2024. A primeira foi a retomada do Unidos por Bento que angariou mais de R$ 14 milhões (em conjunto com a Sicredi Serrana, que dobrou os valores arrecadados pela mobilização) aplicados na reconstrução das localidades atingidas em Bento Gonçalves. Capitaneando esse projeto junto com outras entidades representativas, o CIC colaborou para que a normalidade retornasse à vida de incontáveis famílias. Outra contribuição importante foi a realização da ExpoBento e Fenavinho. Adiadas de sua data original e transferidas para julho, foram os marcos da retomada econômica do Estado, sendo o primeiro grande evento realizado após a catástrofe climática. Fundamental para incentivar o reaquecimento da economia, trouxeram esperança aos mais de 450 expositores, gerando cerca de R$ 50 milhões de negócios e recebendo 274 mil visitantes. Ainda trabalhando pela retomada do turismo, o CIC-BG, por meio da Fenavinho, realizou a terceira edição do Natal nos Vinhedos.

Quais as perspectivas para 2025?

Dados disponibilizados pelo Observatório da Indústria do RS mostram que o PIB brasileiro deve encerrar o ano de 2024 com crescimento de 3,2%, acima das expectativas iniciais. Para 2025, o crescimento econômico deve continuar, porém, de forma mais modesta, com projeções de avanço de 2,1% no PIB. No âmbito estadual, o RS deverá apresentar crescimento acima do desempenho nacional, na ordem de 3,3%, puxado pelos setores da indústria, agropecuária e serviços, este liderando a geração de empregos e contribuindo para a expansão da massa salarial e do consumo interno. Enquanto entidade representativa dos setores da indústria, comércio e serviços, o CIC de Bento Gonçalves reforça seu compromisso de trabalhar pelo fortalecimento macro desses motrizes da economia, trabalhando em pautas que colaborem com o desenvolvimento coletivo e proporcionando oportunidades de prosperidade para todos. Prioridades como o incentivo ao turismo, ao empreendedorismo e à inovação seguem na agenda da entidade, exemplificados por projetos com as próprias ExpoBento e Fenavinho, com a manutenção do projeto miniempresa, a revitalização do Inova Bento, o fomento à capacitação profissional, necessária para acompanhar o aquecimento da demanda dos setores produtivos, por meio do Qualifica Bento, entre outros.