"No horizonte das perspectivas para 2025, a palavra é cautela", diz presidente da CIC de Caxias do Sul

Celestino está no segundo mandato na CIC. Júlio Soares / Divulgação

Com o fim do recesso de fim de ano, a rotina é retomada aos poucos. A coluna segue com a avaliação de 2024 de lideranças da região e as projeções para 2025. Nesta terça-feira (7), o convidado é o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, Celestino Oscar Loro.

Qual é a sua avaliação sobre 2024?

O ano de 2024 ficará marcado por desafios significativos e pela resiliência do setor produtivo. Entre as principais dificuldades, destacamos a deterioração das contas públicas, reflexo de uma gestão fiscal que não priorizou o equilíbrio financeiro e gerou instabilidade nos mercados. Ainda assim, a economia demonstrou uma admirável capacidade de recuperação, especialmente no Rio Grande do Sul, diante da catástrofe climática que assolou o estado, mostrando a força do empreendedorismo gaúcho. Alguns avanços importantes também merecem ser destacados. A liberação de R$ 170 milhões para o novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha representa um marco para o desenvolvimento logístico e econômico do RS. A infraestrutura aérea impulsionará o turismo, a mobilidade e a competitividade do setor produtivo. Além disso, os efeitos positivos das concessões de rodovias já começam a ser sentidos, melhorando as condições de trafegabilidade, segurança e escoamento da produção.

