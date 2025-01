"Tivemos evolução muito grande e significativa com relação à alocação dos ambulantes", avalia presidente do Sindilojas Caxias

Qual a avaliação de 2024?

Foi um ano positivo. Mesmo diante dos estragos no Estado causados pela chuva no mês de maio e junho, a infraestrutura urbana de Caxias do Sul praticamente não foi afetada. Em um primeiro momento, houve uma queda de consumo, porém, imediatamente a solidariedade tomou conta de Caxias, ocasionando um incremento bastante positivo no comércio. Eram pessoas doando, repondo o que haviam doado, comprando para doações. A população de Caxias foi solidária com a própria cidade, onde a movimentação do comércio local foi muito valorizada. O consumo local é o que movimenta a economia da nossa região, gera emprego, renda e, principalmente, os tributos, os quais o RS tanto precisa para reconstruir as regiões mais afetadas. Ainda, tivemos uma boa negociação na convenção coletiva, propiciando um reajuste dentro dos índices toleráveis e que não sobrecarregasse a saúde financeira das empresas, dentro dos percentuais de crescimento nas vendas. Tivemos uma evolução muito grande e significativa com relação à alocação dos vendedores ambulantes, o que será muito positivo para o trabalho de revitalização do nosso centro, mantendo as calçadas e parte da nossa praça central única e exclusivamente para o entretenimento e circulação de pedestres. Tivemos um final de ano com ares natalinos que, talvez, como há muitos anos não se via. A comunidade empresarial enfeitou suas lojas para melhor receber os clientes que valorizam e são fieis ao nosso comércio. Isso mostra uma conversa harmônica, de união e reconhecimento dos nossos valores. Que 2024 deixe saudade pelas vitórias e conquistas e que 2025 seja próspero e com muita saúde.