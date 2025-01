Após perder tudo com chuva de 2024, dona de cafeteria em Galópolis, famosa pelo canudinho, vê faturamento crescer

Greta Bachi, proprietária do Café Galópolis, é a entrevistada do primeiro episódio do podcast Caixa-Forte de 2025. A empreendedora apaixonada pelo bairro onde nasceu apostou na abertura do estabelecimento, há dois anos, para impulsionar o turismo na comunidade. Em 2024, viu o negócio ser destruído pela força da chuva de maio. A água do Arroio Pinhal invadiu o café e ela precisou fechar por quase um mês.