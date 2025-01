Rodrigo Garro, do Corinthians, é indiciado por homicídio culposo após acidente que matou motociclista

Rodrigo Garro, de 26 anos, foi detido para prestar depoimento, mas já foi liberado e está em casa. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, foi indiciado por homicídio culposo, após o acidente de trânsito que resultou na morte de um motociclista, na madrugada de sexta para sábado (4), em La Pampa, na Argentina.

A decisão foi tomada em audiência realizada na manhã deste domingo (5) e a investigação segue em andamento. As informações são da TNT Sports.

O caso agora entra em uma nova fase, com a análise de câmeras de segurança da área, perícia no local do acidente e nos veículos envolvidos. Além disso, também haverá exame de toxicologia no corpo da vítima, Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, para identificar se o motociclista estava sob o efeito de alguma substância no momento do acidente.

Caso a justiça argentina considere Garro culpado, ele poderá ser condenado a uma pena de três a seis anos de prisão.

Acidente

De acordo com a promotoria, Garro trafegava pelo lado direito da rua 300 e fez uma conversão irregular à esquerda para acessar a rua 108. A manobra teria colocado a caminhonete do jogador no caminho do motociclista, que colidiu na lateral do veículo.

A defesa de Garro, no entanto, argumenta que ele trafegava pela via principal e que o motociclista, vindo de uma via secundária, não teria respeitado a sinalização no cruzamento, que estaria mal indicada.

Até o momento, o Corinthians não se manifestou sobre o indiciamento do jogador.

Situação do jogador

Rodrigo Garro, de 26 anos, estava acompanhado por uma pessoa no momento do acidente, mas ninguém além do motociclista ficou ferido.

Após o acidente, o jogador foi detido para prestar depoimento, mas foi liberado e está em casa, aguardando o julgamento. O Ministério Público não solicitou restrições para sua saída da Argentina, o que permite que Garro retorne ao Brasil a qualquer momento.

Garro chegou ao Corinthians no início de 2024, e é um dos destaques da equipe, terminando o Brasileirão com 10 gols e 10 assistências em 36 jogos.