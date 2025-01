Caxiense funda Liga Internacional de Filósofos Corporativos

Reolon também está em tratativas com uma escola particular de ensino fundamental e médio da cidade para a implantação, a partir do primeiro semestre deste ano, do programa Happy Schools, da Unesco — ele é embaixador no continente americano. A escola será a primeira das Américas a implantar o programa que reconhece a felicidade como um meio e uma meta para melhorar as experiências e os resultados de aprendizado de qualidade.