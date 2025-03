Vai ter espumante da Serra no voo de retomada da rota Lisboa-Porto Alegre

Miolo Cuvée Brut é rótulo com Denominação de Origem Vale dos Vinhedos (DOVV). Miolo / Divulgação

O voo de retomada da rota Lisboa-Porto Alegre no próximo 1º de abril terá espumante da Serra no serviço de bordo. A TAP irá oferecer aos passageiros o Miolo Cuvée Brut, rótulo com Denominação de Origem Vale dos Vinhedos (DOVV), elaborado com uvas chardonnay cultivadas nos vinhedos da Vinícola Miolo, em Bento Gonçalves.

Um grupo de jornalistas portugueses estará no voo e irá participar de uma programação para conhecer destinos turísticos no Estado, como a Serra, o Vale do Taquari e o Pampa.