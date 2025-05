Caminhos de Caravaggio já gerou R$ 10 milhões na economia das cidades participantes do roteiro

Bispo dom José Gislon, presidente da CIC, Celestino Loro, e reitor do Santuário de Caravaggio, padre Ricardo Fontana. Júlio Soares / Divulgação

Desde a criação, em 2019, o Caminhos de Caravaggio já movimentou R$ 10 milhões na economia das cidades do roteiro: Canela, Nova Petrópolis, Gramado, Caxias do Sul e Farroupilha. O valor poderia ser ainda maior não fossem dois episódios que suspenderam temporariamente as caminhadas nos últimos anos: a pandemia e a enchente de 2024. Foram 4,5 mil peregrinos em seis anos e a expectativa é chegar a 5 mil até dezembro.

Os números foram apresentados pelo reitor do Santuário de Caravaggio, padre Ricardo Fontana, nesta segunda-feira (12), na reunião-almoço da CIC Caxias, para mostrar o potencial do turismo religioso na região. Em 2024, segundo ele, o santuário recebeu, no total, 1,1 milhão de visitantes. Desses, 273 mil assistiram às missas e comungaram. Nos dois dias de romaria no ano passado, foram 40 mil fiéis, o que mostra que as pessoas têm preferido visitar o templo de Nossa Senhora de Caravaggio em outros períodos do ano.

— Quando você vai a Caravaggio com o espaço mais tranquilo, mais vazio, você consegue ter uma experiência mais íntima, mais interior. Se torna uma experiência muito rica, muito profunda, seja da sua oração pessoal, da contemplação, da intimidade que você pode ter consigo mesmo. Acho que esse espaço reflexivo tem ajudado a grande romaria de maio ser distribuída no decorrer de todo o ano. Se o peregrino faz uma boa experiência de espiritualidade e acolhimento, encontra um consolo, ele retorna e percebe que não precisa ir só nas grandes romarias — completa padre Ricardo.

Conforme o religioso, entre os visitantes há pessoas, inclusive, de outras religiões, porque, além de ser um espaço de fé, o santuário tem áreas de convivências, como um parque, tornando-se muitas vezes uma opção para quem não pode viajar para locais mais distantes e quer ter um momento de lazer sem gastos:

— No santuário pode usar o estacionamento gratuito com vigilante, pode usar os banheiros, o chimarródromo, os bancos para sentar pra contemplar. Todo o gramado pode usar sem ter nenhuma cobrança. Essa gratuidade eu considero algo bem importante.

Ao final do encontro, o bispo dom José Gislon deu uma bênção ao público a pedido do presidente da CIC, Celestino Loro.

Marketing

Na plateia que foi à CIC nesta segunda assistir à palestra do padre Ricardo Fontana estava Clóvis Tramontina. No espaço de perguntas, o empresário brincou que o religioso é um grande marqueteiro:

— As missas costumam ter duas, três horas. Ele faz uma missa de 30 minutos. Eu nunca mais deixei de ir. Tem que dar o recado rápido.

Padre Ricardo agradeceu, com risos:

— Meu amigo Clóvis Tramontina virou meu garoto propaganda.

Locomotiva

Após a palestra do padre Ricardo, o vice-prefeito de Caxias, Edson Néspolo, pediu a palavra para elogiar o tema do encontro e contou que a locomotiva que será instalada no Largo da Estação Férrea chegará à cidade nesta semana.

