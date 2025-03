Chef de cozinha francês usa queijo serrano de Criúva em receita para aula de gastronomia em Caxias do Sul

O queijo serrano produzido por Rogério José Alves, em Criúva, Caxias do Sul, conquistou o chef de cozinha francês Claude Troisgros e foi a grande estrela da receita criada por ele para a etapa Caxias do Sul do Circuito Senac de Gastronomia, nesta segunda-feira (24). Claude usou o produto que é uma tradição na família de Rogério para a elaboração do Crêpe Soufflé de Queijo.

— Foi motivo de orgulho para nós saber que uma pessoa de renome internacional apreciou e elogiou muito o nosso queijo — alegra-se Rogério, que estava no evento realizado no shopping Villagio e foi chamado ao palco pelo chef.

Conforme o professor do curso de Gastronomia do Senac e chef Matheus Troglio, a ideia do encontro era dar ênfase a um produto local comum que pudesse ser transformado em um ingrediente de alta gastronomia. E pensou no queijo artesanal serrano, reconhecido patrimônio cultural imaterial de Caxias do Sul em outubro do ano passado.