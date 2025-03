Chef de cozinha francês ministrará aula gratuita de gastronomia em Caxias; saiba como participar

O chef de cozinha francês Claude Troisgros vai participar do Circuito Senac de Gastronomia em Caxias do Sul, no dia 24 de março. Aberto ao público em geral, é uma oportunidade de aprender mais sobre gastronomia com um chef reconhecido. A aula-show ocorre no Espaço Lifestyle do Shopping Villagio, das 19h às 21h30min.