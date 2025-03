Vinícola de Garibaldi lança no Rio de Janeiro primeiro produto do ano; Estado é responsável por 5% das vendas totais da cooperativa

Floratta Rosé é um moscatel elaborado com duas variedades de uvas da família moscato. Philogus / Divulgação

Já está no mercado o primeiro lançamento do ano da vinícola Garibaldi. O Floratta Rosé é um moscatel elaborado com duas variedades de uvas da família moscato — de Alexandria, branca, e de Hamburgo, tinta. Nas lojas virtuais, a garrafa custa, em média, R$ 39.

A novidade foi lançada durante a feira supermercadista SRE Super Rio Expofood, na semana passada. A Garibaldi estreou no evento e preparou a apresentação do Floratta especialmente para o mercado do Rio de Janeiro, que hoje responde por 5% das vendas totais da vinícola.

Além do Floratta, foram destaque na feira os rótulos da linha sem álcool: moscato zero álcool branco e rosé e prosecco zero álcool.

Nos últimos 12 anos, a produção e a venda de espumantes dobrou de tamanho no Brasil e ultrapassou os 31 milhões de litros da bebida em 2024 — movimento que reflete-se na Garibaldi, já que a vinícola detém 16% da produção de espumantes nacionais.