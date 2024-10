Associação une história e cultura de Galópolis e inicia projetos para impulsionar o turismo em Caxias do Sul 

Casas de tijolos geminadas chamam a atenção de quem passa pela praça Praça Duque de Caxias, em Galópolis, um dos bairros mais antigos de Caxias do Sul. As diferentes histórias vividas entre os cômodos de cada edificação começaram a ser contadas há mais de cem anos, quando o local, conhecido como Vila Operária, foi construído para abrigar funcionários que trabalhavam no antigo Lanifício São Pedro, atual Cooperativa Têxtil Galópolis (Cootegal). A partir do pedaço histórico que se mantém em pé até hoje, a Associação Turística Galópolis Tecendo Histórias foi fundada, em março deste ano.