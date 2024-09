Credi Turismo Notícia

Em um ano, 21 empresas aderem à linha de crédito voltada ao turismo em Caxias do Sul

Iniciativa foi lançada em setembro de 2023, e consiste em uma plataforma com as opções aos empreendedores do setor. No período, a maior busca foi pelo Fungetur. Financiamentos podem chegar a até R$ 200 mil, e contam com condições especiais de pagamento

20/09/2024 - 18h00min Atualizada em 20/09/2024 - 18h00min