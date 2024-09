O setor de produção de uva e vinhos ganha mais um acréscimo para investimentos visando o desenvolvimento da atividade na Serra. Na última segunda-feira (16), em Bento Gonçalves, o Conselho Deliberativo do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis) anunciou a liberação de mais R$ 11,3 milhões do fundo. O dinheiro deve ser utilizado para a continuidade de projetos e novas propostas que devem ser apresentadas por entidades do segmento.