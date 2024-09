O secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, foi o convidado desta segunda-feira (16) da reunião-almoço (RA) da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), abrindo a Semana Municipal do Turismo. Com a palestra “Turismo regional: perspectivas para Caxias do Sul e integração com a Serra Gaúcha”, falou sobre como o maior município da região pode crescer no setor.