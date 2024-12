Mais voos, solidariedade na enchente e novos mercados: relembre as principais notícias na economia em Caxias

Aeroporto de Caxias do Sul se tornou referência durante o fechamento do Salgado Filho, em Porto Alegre. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nunca antes se falou tanto no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Com o fechamento temporário do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, na enchente de maio, o terminal na Serra foi estratégico para a economia gaúcha em 2024. Ganhou mais voos, incluindo internacionais, e também investimentos que o preparam para o futuro — enquanto o aeroporto de Vila Oliva busca sair do papel.

A poucas semanas para o novo ano, o Pioneiro destaca os principais acontecimentos que marcaram 2024 em Caxias do Sul e nos demais municípios da Serra.

Hoje, você vai ver o que de mais importante aconteceu na área de economia.

Saguão lotado no aeroporto de Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Protagonismo do Hugo Cantergiani na economia gaúcha

Em apenas nove meses de 2024, o Aeroporto Hugo Cantergiani superou o número de passageiros registrado em todo o ano de 2023. Em média, circulavam diariamente mil pessoas pelo terminal no ano passado, número que chegou a 2,5 mil pessoas, e em alguns dias deste ano superou as 3 mil pessoas no principal terminal de passageiros do interior gaúcho.

Com o fechamento temporário do Aeroporto Salgado Filho devido à catástrofe climática de maio, as principais demandas aéreas do Estado foram atendidas pelo Hugo Cantergiani. Desde ajuda humanitária, manutenção de viagens nacionais e até voos internacionais, como o time argentino do Rosário Central, que desembarcou em Caxias no mês de julho uma partida em Porto Alegre contra o Inter, pela Copa Sul-Americana – essa foi a primeira operação de voo internacional no aeroporto caxiense.

Delegação do Rosário Central, da Argentina, desembarcou em Caxias. Adriano Tacca / Divulgação

Acostumado a operar três voos diários, o terminal caxiense concentrou, em determinados momentos, até 14 viagens todos os dias. Demanda que caiu com o surgimento de novos voos em Canoas e no interior do Estado e com a reabertura do Salgado Filho. Agora, novos investimentos estão sendo feitos, como as reformas da pista de pousos e decolagens e da área de embarque.

Iniciativas da Serra para ajudar vítimas da enchente

Mesmo atingida pelos efeitos da enchente, que bloqueou estradas e destruiu pontes na região, as empresas da Serra formaram uma rede de solidariedade para ajudar as vítimas da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul.

Uma empresa de móveis de Gramado, por exemplo, doou kits com balcão de pia, uma cômoda e uma estante para famílias do Vale do Paranhana atingida pela cheia.

A intenção de ajudar mexeu também com a criatividade, como uma marca de massas e biscoitos de Caxias do Sul que converteu a quilometragem percorrida em um treino de rua em toneladas de alimentos doados. Iniciativas que colaboraram e mostraram o espírito solidário dos empresários.

Vale dos Vinhedos foi afetado pela chuva e pela falta de turistas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Estratégias para driblar a crise no turismo

Acostumada a receber turistas o ano todo, a Serra precisou encontrar alternativas para seguir atraindo visitantes — mesmo com menos ofertas de voos e estradas prejudicadas devido à chuva. Uma delas foi a campanha Abrace Bento, que ofereceu descontos e diversificou a experiência dos visitantes nos roteiros turísticos.

Em Gramado e Canela, parques temáticos deram férias aos funcionários no mês de maio, para preservar empregos em um período em que ninguém circulava pelas cidades das Hortênsias. Em Nova Petrópolis, um abraço coletivo em um monumento quis chamar a atenção de que a cidade estava pronta para receber os turistas.

Novo hotel preservará as características arquitetônicas do edifício. Marina Miot e Jessica De Carli / Divulgação

Alfredinho começa a ganhar vida nova

Um dos prédios mais conhecidos da área central de Caxias do Sul começou a ganhar vida nova em 2024. Foi iniciada a reforma do antigo Alfred Hotel, conhecido como Alfredinho. Situado na esquina das ruas Sinimbu e Marechal Floriano, a edificação foi comprada pela rede gaúcha de hotéis Laghetto.

O novo hotel preservará as características arquitetônicas do edifício da década de 1960, como as pastilhas e os vidros da fachada, criando uma homenagem ao estilo modernista da época em que o imóvel foi construído.

Situado na esquina das ruas Sinimbu e Marechal Floriano, a edificação foi comprada pela rede gaúcha de hotéis Laghetto. Off Photo / Divulgação

Ao mesmo tempo, a estrutura do Alfredinho será modernizada. O espaço contará com 84 apartamentos, dois restaurantes (ambos abertos ao público) café, bar e um rooftop (terraço na cobertura do prédio).

Esse último ambiente terá vista privilegiada, sendo possível ver a Igreja São Pelegrino e o edifício Parque do Sol, por exemplo. Ainda, um dos restaurantes do hotel estará localizado no rooftop.

Mercopar histórica

Ano após ano, a Mercopar segue batendo recordes e se firmando como um dos encontros mais importantes para a indústria da América Latina. Ao longo de três dias, nos pavilhões da Festa da Uva, o evento registrou crescimento de 66% na geração de negócios em comparação com 2023.

A projeção é de que as movimentações neste ano alcançaram a marca de R$ 935 milhões. Neste ano, o evento destacou os desafios da inteligência artificial, abriu espaço para mostrar a relevância da presença feminina na indústria e também discutiu a sustentabilidade no setor.

Caxiense Marcopolo inaugurou em 2024 uma nova linha de produção: a dos motorhomes. Divulgação / Marcopolo

Na carona do motorhome

Depois de ônibus, micro-ônibus e trens, a caxiense Marcopolo inaugurou em 2024 uma nova linha de produção: a dos motorhomes. A diversificação do produto resultou na criação de uma marca específica para concentrar a operação e apresentou ao mercado o modelo Nomade.

A Agrale também se fortaleceu nesse mercado em 2024: a empresa desenvolveu um chassi especialmente para motorhomes.

Pesquisas do Sebrae e da Associação Nacional dos Fabricantes de Trailers, Reboques e Engates (Anfatre) apontam ascensão deste mercado em até 50% desde o pós-pandemia.

Em 2024, as Empresas SIM se transformaram em Grupo Argenta. Na foto, os irmãos Neco e Deunir com Daiane e Diego Argenta. Fabio Grison / Divulgação

Gigantes ainda mais gigantes

Ao longo do ano, duas grandes empresas da Serra anunciaram aquisições no mercado internacional.

A SIM Distribuidora, empresa do Grupo Argenta (antiga Empresas SIM), fez a maior e mais importante negociação de sua história: adquiriu a distribuidora francesa TotalEnergies no Brasil.

A rede tem cerca de 240 postos de combustíveis, duas filiais de TRR (transportador, revendedor e retalhista) e 17 bases de armazenamento de combustíveis e etanol e está no país há quase 50 anos.

Com a novidade, a SIM ingressou na região Centro-Oeste e reforçou a posição no Sudeste.

Já a Randoncorp anunciou a compra do Grupo EBS — European Braking Systems, do Reino Unido. A aquisição é feita por meio da Master Freios, joint-venture com o grupo Cummins. A transação é de aproximadamente 56 milhões de libras esterlinas — cerca de R$ 410 milhões — e está entre as maiores da história da companhia.

