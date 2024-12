Saiba quanto o Juventude vai receber pela venda do atacante Lucas Barbosa ao Bragantino

Lucas Barbosa teve passagem destacada pelo Juventude em 2024. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Lucas Barbosa já deixou o Estádio Alfredo Jaconi após o fim do Brasileirão 2024. Contudo, ele não voltará ao Santos, time que detém os direitos do jogador. O atleta, que estava por empréstimo no Juventude, foi negociado pelo Peixe. Aos 23 anos, o atleta vai defender o Bragantino na temporada que vem.

O valor da negociação que envolve os clubes paulistas é de 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 16 milhões na cotação atual. A boa notícia para o Juventude é que o clube receberá 10% da venda do atleta por uma cláusula de vitrine. A informação é do repórter Roberto Peruzzo, do ge.globo/rs.

Como o pagamento será à vista, o valor deve chegar logo ao cofre alviverde. O Verdão ficará com algo em torno de R$ 1,6 milhão do negócio.

Lucas Barbosa chegou ao Ju no começo de 2024. Desacreditado pelas últimas duas temporadas no Santos e no Coritiba, o atleta resgatou o bom futebol e foi o artilheiro do Juventude na temporada. Em 56 jogos com o alviverde, o atleta marcou 14 gols e deu cinco assistências.