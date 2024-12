Juventude acerta renovação de lateral e contrata jovem do Bragantino

Lateral-direito Ewerthon ficará no Jaconi por mais um ano. Nathan Bizotto / E.C.Juventude/Divulgação

O Juventude acertou a renovação de empréstimo do lateral-direito Ewerthon, 24 anos. O jogador tem vínculo com o Sport e possui contrato com o clube. Desta forma, o atleta permanece no Estádio Alfredo para sua segunda temporada.

Neste ano, Ewerthon atuou em 29 partidas com a camisa do Juventude. Ele marcou um gol e tem duas assistências na temporada. Ewerthon ganhou mais espaço na reta final do Brasileirão, quando entrou improvisado na lateral-esquerda e teve boa resposta. O jogador chegou a ser utilizado também como extrema-direita.

REFORÇO DO MASSA BRUTA

Além do lateral-direito, o departamento de futebol do Juventude também acertou a contratação de um outro atleta, o lateral-esquerdo Marcos Paulo, 21 anos. O jogador chega por empréstimo do Bragantino para a temporada de 2025.

O jovem canhoto começou no Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e depois se transferiu para a base do Flamengo. Ele ficou no rubro-negro por três anos até defender o time paulista. Na temporada passada, Marcos Paulo atuou pelo time B do Massa Bruta e também pela equipe Sub-23.