Caxias apresenta zagueiro artilheiro: "Trago para o Sul também essa característica de jogo aéreo"

Alisson tem contrato até o final da Série C de 2025 com o Caxias. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O elenco do Caxias para 2025 conta com cinco zagueiros. Apenas Lucas Cunha permaneceu do time que disputou a Série C do Brasileiro. A direção trouxe quatro novos defensores para o grupo de Luizinho Vieira. Dentre eles está Alisson, de 29 anos.

Natural de Arapiraca, o zagueiro foi apresentado pelo clube na tarde desta sexta-feira (20) e falou o que foi determinante para acertar com o Grená, depois de ser adversário do Caxias na competição nacional, pelo Ferroviário-CE.

— Feedback de alguns atletas, de alguns amigos que eu conheço do futebol que já passaram por aqui. Eu tenho um amigo também próximo, o Jeferson Ribeiro, o auxiliar técnico, sempre falou bem do clube. E quando houve a proposta, não pensei duas vezes em aceitar — apontou Alisson.

O defensor também ficou conhecido no clube cearense por marcar gols. Foram 10 na temporada passada, sendo que oito deles foram anotados na campanha do acesso do Ferroviário à Série C desta temporada.

— Trago para o Sul também essa característica de jogo aéreo, de jogo de posição e as minhas características também são essas. Primeiramente temos que pensar no clube, no objetivo inicial e esperamos chegar na final do Gauchão, no segundo semestre também, que é o desejo de todo mundo, o acesso para a Série B e também temos a Copa do Brasil que pensamos também em chegar no mínimo à terceira fase — destacou o zagueiro.

No domingo (22), Alisson vai ter uma palhinha do que será o Estadual, uma vez que o Caxias fará um jogo-treino diante do Avenida, em Sata Cruz do Sul.