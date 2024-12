Com oito reforços no time, Caxias está encaminhado para teste com o Avenida

O primeiro teste do novo e reformulado time do Caxias ocorre no domingo (22), a partir das 16h, diante do Avenida, no Estádio dos Eucaliptos. E no time que entrará em campo em Santa Cruz do Sul, apenas três atletas do elenco de 2024 estarão na equipe principal: o goleiro Victor Golas, o zagueiro Lucas Cunha e o centroavante Welder.