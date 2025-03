Três volantes e como anular o Fluminense: Técnico do Caxias comenta sobre decisão na Copa do Brasil

Técnico pode repetir formação que enfrentou o Inter. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O técnico Luizinho Vieira realizou o último treino antes de encarar o Fluminense pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida desta quarta-feira (5) será no Estádio Centenário, às 19h. O trabalho sob o comando do treinador grená ocorreu no gramado principal da casa do Caxias.

A grande dúvida é se o técnico vai manter o esquema com três volantes. Contra o Inter, na semifinal do Gauchão, no Estádio Beira-Rio, Luizinho Vieira optou por Pedro Cuiabá, Vini Guedes e Mantuan. Questionado se manterá o trio ou voltará com três atacantes, o comandante respondeu:

— A gente sempre jogou para poder vencer jogos, e eu tinha que sair para o jogo, eu tenho que marcar o Inter, como foi na semifinal, mas a gente estava com o placar de 2 a 0 negativo, então a gente teria que sair para o jogo, a gente fez isso, a gente saiu na frente, teve a oportunidade de fazer o segundo. Amanhã (quarta-feira) tem uma leitura de um jogo único, e empatar o jogo, ele te leva para um segundo momento, que são os pênaltis, para poder decidir a vaga. A gente vai fazer, indiferente do modelo da plataforma, o modelo que o jogo pedir — analisou o treinador.

O provável time do Caxias tem Victor Golas; Thiago Ennes (Ronei), Alysson, Lucas Cunha, Kelvyn; Pedro Cuiabá, Vini Guedes, Mantuan e Tomas Bastos; Calyson e Iago (Gabriel Lima ou Richard).

ADVERSÁRIO

O Fluminense vem de dois jogos com 12 gols marcados. Foram oito diante do Águia de Marabá, na primeira fase da Copa do Brasil, e mais quatro diante do Volta Redonda, pela semifinal do Carioca. Com tantas individualidades, a missão do Caxias será anular o poder ofensivo do time de Mano Menezes.

— Futebol é matemática. O mundo do futebol mudou. Depois que entendeu que você vai fazer um bloco baixo, médio ou alto, e você ter mais atletas em um setor específico para gerar uma marcação mais agressiva. Claro que a marcação individual, como o Maringá joga, não tem um plano tático maior. Funcionou contra o Juventude, Flamengo, América Mineiro e contra o Coritiba. É o jeito que o Maringá joga hoje — comentou Luizinho, que completou sobre o tricolor carioca: