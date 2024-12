Vinícola da Serra dá dicas de espumantes e vinhos para não errar nas festas de fim de ano

A Salton indicou alguns espumantes e vinhos para você não errar nas festas de Natal e Ano Novo. Daniela Radavelli / Divulgação

As ceias nas festas de fim de ano possuem uma variedade de pratos e sabores, o que leva a diferentes indicações de harmonização. Para deixar esses momentos mais agradáveis, a Salton indicou alguns espumantes e vinhos para você não errar nas festas de Natal e Ano Novo.

A primeira orientação na hora de escolher os rótulos é levar em consideração o gosto dos convidados que estarão à mesa. Além da harmonia entre comidas e bebidas, é essencial as pessoas se sentirem também em harmonia com o cardápio. Outro ponto importante é a quantidade de rótulos. Embora o serviço do vinho indique um rótulo por prato, vale apostar naqueles produtos versáteis, que podem ser harmonizados com diferentes alimentos.

Leia Mais Mesa posta: veja quatro dicas de decoração para as ceias de Natal e Ano Novo

Veja alguma dicas de harmonizações bem práticas e que incluem também os lançamentos da Salton:

Para as entradinhas:

A ceia pode contar com entradinhas como tábuas de frios e queijos, barquinhas com frutas e nozes, caponatas, bruschettas, e também saladas com frutas frescas ou cristalizadas. Para este momento, o espumante Salton Demi-Sec é uma ótima dica. Outra sugestão é o lançamento espumante Salton Poética Blanc de Blancs.

O espumante Salton Poética Blanc de Blancs é indicado para as entradinhas da ceia. Leonardo Cristofoli / Divulgação

Para os pratos principais:

Há uma variedade enorme de pratos clássicos no Natal e Ano Novo. Por isso, vamos considerar três principais harmonizações: com as carnes brancas e peixes, com carnes vermelhas, e com opções vegetarianas. Com ceias que trazem como prato principal o peru ou chester assados, camarão, bacalhau ou outros peixes, a linha Salton Ouro é ideal para agradar a diferentes paladares.

A linha Salton Ouro é indicada para agradar diferentes paladares. Leonardo Cristofoli / Divulgação

Já as mesas que recebem com maior destaque as carnes assadas com legumes, o tender de Natal, o lombo de porco assado ou ainda aquele feijão tropeiro que dizem dar sorte para o novo ano, a dica é o Vinho Salton IP Campanha Gaúcha. Se seus convidados preferem vinhos com mais leveza e frescor, outra opção nessa harmonização é o Vinho Salton Paradoxo Pinot Noir.

Se a sua ceia foge um pouco do tradicional e tem opões vegetarianas ou veganas no cardápio, como torta de legumes ou tofu, lombo de soja, arroz à grega, farofa, cuscuz e legumes assados, a dica é o espumante Salton Évidence Cuvée Brut.

Espumante Salton Évidence Cuvée Brut para ceias com opções vegetarianas e veganas. Daniela Radavelli / Divulgação

Para todos os cardápios, incluindo bebidas não alcooólicas, há dicas com os lançamentos Salton Zero Álcool Moscato e Rosé.

Para as sobremesas:

Para adoçar a ceia com as sobremesas, como pavê, bolo de frutas cristalizadas, tortas, mousses, pudins, biscoitos decorados, trufas de chocolate, salada de frutas, cheesecake e gelatos, há duas sugestões: os espumantes Salton Moscatel e o Salton Demi-Sec.