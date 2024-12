História da produção vitivinícola no país é tema do segundo episódio de podcast

Com a participação de Rinaldo Pizzol e Gabriel Valduga, segundo episódio do programa “Vai de Vinho Brasileiro” explora a história da bebida no Brasil. Consevitis-RS / Divulgação

Dando continuidade ao propósito de evidenciar a cultura vitivinícola nacional, o podcast “Vai de Vinho Brasileiro” lançou, na última semana, mais um episódio da primeira temporada do programa. A iniciativa do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS), em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), e apoio do Sicredi e do Sebrae, traz no segundo episódio um resgate histórico sobre o processo de desenvolvimento do vinho no Brasil.

Com a apresentação de Daniel Perches, o episódio gravado na Sala do Vinho Brasileiro, em Bento Gonçalves, conta com a participação de Rinaldo Dal Pizzol, um dos sócios da Vinícola Dal Pizzol e coautor dos livros Memórias do Vinho Gaúcho e Paisagens do Vinhedo Rio-Grandense, e Gabriel Valduga, responsável pelo enoturismo e vendas da Vinícola Dom Cândido. Durante o programa, os convidados enriqueceram o debate sobre o desenvolvimento do setor a partir de suas experiências pessoais em meio a produção vitivinícola.

– Após o programa inicial, em que apresentamos o Consevitis-RS, nada mais adequado do que seguir esta jornada com um episódio que resgata a introdução das videiras no país até o reconhecimento mundial do vinho brasileiro – comenta a gerente de Marketing do Consevitis-RS, Cristina Carniel.

Rinaldo, com sua bagagem histórica e cultural, compartilha uma percepção mais reflexiva sobre a evolução do vinho no Brasil. O escritor e empreendedor comenta que o grande marco do início das produções em território nacional, pode ser observado a partir de 1840, quando ocorre o processo de importação para o país de diferentes variedades de mudas americanas.

Já Gabriel, na figura da nova geração, traz um debate sobre o papel da inovação e da tecnologia no cenário do enoturismo e do mercado do vinho. Ao longo do episódio, os convidados comentam como o enoturismo tornou-se um componente vital para a economia das vinícolas, destacando a modernização das instalações e a rica experiência cultural oferecida aos visitantes.

– O episódio não tem a pretensão de fazer a transcrição oficial da história, mas sim retomar algumas lembranças e memórias, a partir da conversa entre o nosso anfitrião Daniel Perches e os convidados. O programa traz um encontro de gerações – completa Cristina.

A edição explora ainda o papel fundamental desempenhado pelos imigrantes italianos na serra gaúcha, o que impulsionou a vitivinicultura e corroborou para que o Rio Grande do Sul se tornasse uma referência no setor. Já disponível no YouTube e também no Spotify, o episódio mergulha na trajetória da produção vitivinícola a partir das percepções dos participantes, o que torna o conteúdo ainda mais único e personalizado. Mantendo o formato dinâmico do podcast, ao fim do episódio os convidados participam da clássica entrevista, em que respondem questões pessoais como qual o tipo de vinho favorito e preferências para harmonizar e acompanhar a bebida.

Com um elenco de grandes personalidades do setor, nos próximos episódios novos convidados abordarão temas como terroir, sustentabilidade, o papel do vinho na gastronomia brasileira e a atuação feminina nas vinícolas gaúchas. O programa é uma realização do Consevitis-RS, em parceria com a Seapi, e conta ainda com os apoios de Sicredi e Sebrae Nacional.

Equipe brinda segundo episódio do podcast “Vai de Vinho Brasileiro” que fala sobre a história da bebida no Brasil e conta com a participação de Rinaldo Pizzol e Gabriel Valduga. Consevitis-RS / Divulgação