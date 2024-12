Empresa suspeita de adulterar leite é condenada a indenizar funcionário que denunciou câmeras em banheiros

A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) confirmou, nesta quinta-feira (19), a condenação da empresa Dielat Laticínios ao pagamento de R$ 11 mil, por danos morais , a um operador de caldeira. Ele denunciou a instalação de câmeras nos vestiários dos funcionários de uma fábrica em Taquara. Cabe recurso da decisão.

Conforme o homem, o intuito seria controlar o tempo de uso dos banheiros . De acordo com a sentença, testemunhas confirmaram a presença das câmeras no vestiário e na entrada do banheiro, sem qualquer sinalização.

A decisão reconhece que as ações feriram a dignidade, intimidade e privacidade do trabalhador. Segundo o TRT4, a empresa negou as alegações e afirmou que as câmeras apenas monitoravam os armários para evitar furtos no vestiário, sem captar imagens dos sanitários ou locais de troca de roupa.