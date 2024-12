MP denuncia 15 pessoas por adulteração do leite em indústria de Taquara; produtos recebiam adição de ração animal vencida

Produtos vencidos e impróprios para consumo eram acrescentados ao leite no processo de adulteração. Duda Fortes / Agencia RBS

O Ministério Público (MP) denunciou 15 pessoas por associação criminosa e por fraudar leite e derivados lácteos com uso de soda cáustica e água oxigenada na Dielat, empresa de Taquara. Todos os denunciados já haviam sido alvos da Operação Leite Compen$ado em etapas anteriores da ação.

A denúncia foi enviada à Justiça na noite de quarta-feira (18). Entre os 15 nomes remetidos, está o do químico industrial Sérgio Alberto Seewald, "O Alquimista", responsável pelas fórmulas que adulteravam e falsificavam os produtos.

Entre as descobertas do MP durante a investigação está a adição de ração animal vencida nos produtos, a fim de aumentar o volume do leite produzido pelas empresas Dielat e Agrovita.

Segundo o promotor Mauro Rockenbach, delações feitas ao MP apontaram a existência de novas anotações contendo as fórmulas químicas da adulteração, inclusive com acréscimo da ração aos laticínios.

Conforme Rockenbach, os funcionários eram obrigados e coagidos a alterar as planilhas para impedir que os órgãos de fiscalização identificassem as irregularidades.

Cerca de 230 mil litros de leite UHT e 20 toneladas de soro de leite em pó foram apreendidas nas últimas ações. Exames laboratoriais confirmaram a presença de irregularidades nos alimentos.

No dia 13, a Vigilância Sanitária do Estado orientou o recolhimento de produtos das marcas Tentação, Tucuju, Dielat, Cappry's e Mega Milk, que segundo a investigação usavam insumos fornecidos pela empresa de Taquara flagrada com as irregularidades.

O MP vai recomendar ao Ministério da Agricultura a cassação do registro das empresas. Além disso, uma ação civil coletiva será ajuizada contra a Dielat, Agrovita e os principais diretores envolvidos, com o objetivo de buscar o ressarcimento às empresas afetadas e consumidores. O valor será estipulado somente após a análise de bens dos denunciados.

O que dizem as defesas

Ao g1, a defesa do químico afirmou que "ele não possui relação formal ou informal com a empresa Dielat", alvo das investigações.

Segundo o advogado Nicholas Horn, "trata-se de uma criação de fatos por parte do Ministério Público, que não enseja a verdade" e que "todas as medidas necessárias para a sua soltura estão sendo tomadas".

Também ao g1, a Dielat informou que manifestou surpresa com a divulgação de "infundadas surpresas sobre a regularidade de sua atuação industrial e dos produtos por ela comercializados".

Leia a nota da Dielat na íntegra

"A DIELAT Indústria e Comércio de Laticínios Ltda., vem a público manifestar surpresa diante da divulgação de infundadas suspeitas sobre a regularidade de sua atuação industrial e dos produtos por ela comercializados. A DIELAT reafirma seus compromissos com o oferecimento de produtos com qualidade e inovação, com responsabilidade socioambiental, reconhecida nacionalmente por oferecer produtos de qualidade.

Em sua trajetória iniciada há mais de 8 anos, a empresa mantém permanente dedicação à ética, à moral, aos bons costumes, às leis, a todos os seus clientes e consumidores, traduzida no oferecimento de produtos livres de quaisquer dúvidas em relação à sua integridade. A empresa submete as suas instalações, insumos e produtos a constante e rigorosa fiscalização das autoridades sanitárias brasileiras e internacionais, já que exporta parte de sua produção para o exterior, e permanece à disposição de todos os órgãos públicos, de maneira ininterrupta, para demonstrar a excelência de seus produtos e o cuidado empregado na sua elaboração.

A todos os clientes, fornecedores, colaboradores e funcionários, a DIELAT manifesta tranquilidade frente aos questionamentos, com a certeza de que o esclarecimento da lisura de sua atuação será inevitavelmente obtido ao cabo de todas as apurações que se fizerem necessárias. Neste momento, os responsáveis pela empresa decidem interromper temporariamente as suas atividades, que serão imediatamente retomadas, com a mesma qualidade e compromisso, assim que superada a presente situação momentânea e finalizadas as necessárias investigações, com a certeza de que será finalmente demonstrada a absoluta regularidade de seus procedimentos e a excelente dos produtos disponibilizados ao mercado consumidor".