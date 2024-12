Quem é o Alquimista, químico preso na operação Leite Compen$ado por suspeita de adulterar produto 

Soda cáustica era usada para camuflar o leite azedo, conforme revelado em nova fase da operação Leite Compen$ado. Duda Fortes / Agencia RBS

Um dos presos na operação Leite Compen$ado, na quarta-feira (11), é o químico industrial Sérgio Alberto Seewald, conhecido como Alquimista e Mago do Leite.

De acordo com o Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul, ele é suspeito de participar de esquema que adulterava produtos lácteos estragados para disfarçar a má qualidade dos produtos na fábrica Dielat, em Taquara, na Região Metropolitana.

A empresa Dielat é responsável pelas marcas Mega Lac, Mega Milk, Tentação e Cootall, no Brasil. A companhia também produz itens da marca Tigo, vendida na Venezuela.

A investigação afirma que os envolvidos adicionavam soda cáustica e água oxigenada em produtos como leite UHT, leite em pó e compostos lácteos. Essas substâncias são perigosas à saúde e usadas para reprocessar produtos vencidos e recuperar itens deteriorados.

Em 2005, o suspeito foi absolvido em um caso similar. Já em 2014, ele foi alvo de uma investigação por práticas semelhantes em outra indústria de laticínios, localizada em Imigrante, no Vale do Taquari. O químico estava impedido de atuar no setor e deveria utilizar uma tornozeleira eletrônica, conforme o MP.

Além do químico, foram presos preventivamente outras três pessoas:

um sócio-proprietário da empresa Antonio Ricardo Colombo Sader

o diretor Tales Bardo Laurindo

o supervisor Gustavo Lauck.

Uma mulher, que teria dito a funcionários para apagarem possíveis provas, foi presa em flagrante. O nome dela não foi divulgado pelas autoridades.

Fórmula da adulteração

Segundo o MP, Sérgio Alberto Seewald é suspeito de fazer a fórmula química utilizada para mascarar a adulteração e evitar que ela fosse descoberta pelos fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Os investigadores encontraram, em uma das salas da empresa, um caderno com a fórmula que teria sido utilizada no esquema.

— Para surpresa nossa, encontramos a fórmula daquilo que nós sabíamos que era praticado na empresa. A adição de soda cáustica para mascarar situação de leite ácido, de leite impróprio para consumo — diz o promotor Mauro Rochembach.

A soda cáustica e a água oxigenada são usadas para equilibrar acidez de leite envelhecido, ou seja, para melhorar a qualidade da bebida estragada.

— Além de ajustar o pH e mascarar a acidez do leite, essas substâncias são usadas para reprocessar produtos vencidos e recuperar itens deteriorados, o que representa graves riscos à saúde, incluindo potencial carcinogênico — afirma o promotor.

Em outros casos, o MP detectou a adição de água e de ureia na bebida. A água aumentava o volume do produto e, consequentemente, o lucro das vendas. Já a ureia mascarava a adição de água.

Investigação

O MP também cumpriu 16 de busca e apreensão em Taquara, Parobé, Três Coroas, Imbé, no Rio Grande do Sul, e em São Paulo.

Exames detalhados estão em andamento para identificar com precisão os lotes contaminados, uma vez que as novas fórmulas usadas pelos fraudadores dificultam a identificação de substâncias nocivas nas análises preliminares. As autoridades reforçam a necessidade de maior fiscalização para evitar que práticas como essas sigam colocando a saúde da população em risco.

Contrapontos

A defesa de Sérgio Alberto Seewald sustenta que "ele não possui relação formal ou informal com a empresa Dielat", alvo das investigações. Segundo o advogado Nicholas Horn, "trata-se de uma criação de fatos por parte do Ministério Público, que não enseja a verdade". O representante do suspeito acrescenta que "todas as medidas necessárias para a sua soltura estão sendo tomadas".

A reportagem não conseguiu contato com as defesas dos outros presos na operação.

A empresa Dielat manifestou "surpresa diante da divulgação de infundadas suspeitas sobre a regularidade de sua atuação industrial e dos produtos por ela comercializados". A companhia interrompeu temporariamente as atividades até o fim das investigações (confira a íntegra da nota).

Nota da Dielat:

"A DIELAT Indústria e Comércio de Laticínios Ltda., vem a público manifestar surpresa diante da divulgação de infundadas suspeitas sobre a regularidade de sua atuação industrial e dos produtos por ela comercializados. A DIELAT reafirma seus compromissos com o oferecimento de produtos com qualidade e inovação, com responsabilidade socioambiental, reconhecida nacionalmente por oferecer produtos de qualidade.

Em sua trajetória iniciada há mais de 8 anos, a empresa mantém permanente dedicação à ética, à moral, aos bons costumes, às leis, a todos os seus clientes e consumidores, traduzida no oferecimento de produtos livres de quaisquer dúvidas em relação à sua integridade. A empresa submete as suas instalações, insumos e produtos a constante e rigorosa fiscalização das autoridades sanitárias brasileiras e internacionais, já que exporta parte de sua produção para o exterior, e permanece à disposição de todos os órgãos públicos, de maneira ininterrupta, para demonstrar a excelência de seus produtos e o cuidado empregado na sua elaboração.